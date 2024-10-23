Сколько стоят и как выглядят самые дешевые квартиры-студии в Перми. Фото

В Перми стоимость квадратного метра в студиях начинается от 69,9 тысячи рублей

24 октября 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

В студиях нет отдельной кухни, и площадь помещения меньше Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми выставили на продажу квартиру-студию за 950 тысяч рублей. Особенность такой недвижимости в том, что кухня и комната не отгорожены стеной, но есть собственный санузел. Как правило, такие квартиры продают дешевле, чем обычные. Сколько стоит и как выглядит бюджетное пермское жилье — в материале URA.RU. Общежития и малосемейки По данным сайта «Авито», самые дешевые студии продают в общежитиях или домах малосемейного типа. Например, комната площадью 13,6 квадратных метров в «брежневке» в микрорайоне Вышка-2 стоит 950 тысяч рублей. В общежитии коридорного типа на Гайве выставлена на продажу студия площадью 17,1 квадратный метр за 1,2 млн рублей. Продавцы отмечают, что в обеих квартирах есть свой санузел и небольшая зона кухни. Сделан ремонт. Продавец отмечает, что в студии за 950 тысяч рублей специфическое окно сайт «Авито» Дом с историей В Доме грузчика, который является памятником краевого значения, продается одна из самых бюджетных квартир. Стать ее обладателем можно за 1,5 млн рублей. Площадь жилья — 15,3 квадратных метра. Продавец пишет, что сделал в студии ремонт. В самом доме недавно поменяли крышу и установили собственную котельную. Также в этом доме находится квартира Коляна из сериала «Реальные пацаны». Студия за 1,5 млн рублей находится по соседству с квартирой Коляна из «Реальных пацанов» сайт «Авито» Новостройки От 2,3 млн рублей можно купить студию в современном доме, который сдали после 2015 года. Например, в жилом комплексе в микрорайоне Закамск продаются сразу несколько одинаковых квартир площадью 24 квадратных метров. Их продают с ремонтом. Некоторые хозяева оставляют новым жильцам и мебель. Так, в микрорайоне Гайва владелец отдает студию площадью 21,7 квадратных метра с кухонным гарнитуром, шкафом купе и диваном за 2,5 млн рублей. Хозяин отдаст квартиру с мебелью в современном доме за 2,5 млн рублей агентство «Этажи» на сайте «Авито» Ранее URA.RU рассказало, как выглядят самые дешевые однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в Перми. Доступнее всего жилье оказалось в Кировском и Орджоникидзевском районах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми выставили на продажу квартиру-студию за 950 тысяч рублей. Особенность такой недвижимости в том, что кухня и комната не отгорожены стеной, но есть собственный санузел. Как правило, такие квартиры продают дешевле, чем обычные. Сколько стоит и как выглядит бюджетное пермское жилье — в материале URA.RU. По данным сайта «Авито», самые дешевые студии продают в общежитиях или домах малосемейного типа. Например, комната площадью 13,6 квадратных метров в «брежневке» в микрорайоне Вышка-2 стоит 950 тысяч рублей. В общежитии коридорного типа на Гайве выставлена на продажу студия площадью 17,1 квадратный метр за 1,2 млн рублей. Продавцы отмечают, что в обеих квартирах есть свой санузел и небольшая зона кухни. Сделан ремонт. В Доме грузчика, который является памятником краевого значения, продается одна из самых бюджетных квартир. Стать ее обладателем можно за 1,5 млн рублей. Площадь жилья — 15,3 квадратных метра. Продавец пишет, что сделал в студии ремонт. В самом доме недавно поменяли крышу и установили собственную котельную. Также в этом доме находится квартира Коляна из сериала «Реальные пацаны». От 2,3 млн рублей можно купить студию в современном доме, который сдали после 2015 года. Например, в жилом комплексе в микрорайоне Закамск продаются сразу несколько одинаковых квартир площадью 24 квадратных метров. Их продают с ремонтом. Некоторые хозяева оставляют новым жильцам и мебель. Так, в микрорайоне Гайва владелец отдает студию площадью 21,7 квадратных метра с кухонным гарнитуром, шкафом купе и диваном за 2,5 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало, как выглядят самые дешевые однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в Перми. Доступнее всего жилье оказалось в Кировском и Орджоникидзевском районах.