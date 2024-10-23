В России за неделю подорожали медикаменты

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В России на 1% подорожал корвалол, сообщили в Росстате
В России на 1% подорожал корвалол, сообщили в Росстате Фото:
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В России взлетели цены на еду

За неделю в России подорожали такие медикаменты, как корвалол, поливитамины, комбинированные анальгетики и нимесулид и другие. Это следует из аналитики Росстата.

«Среди наблюдаемых медикаментов изменение цен составило: на корвалол (+ 1,0%), поливитамины (+0,8%), комбинированные анальгетики и нимесулид (+0,5%)», — сообщили на официальном сайте Росстата. Также отмечается, что цены повысились на аллохол, валидол и эргоферон (+0,3%), на отечественный анальгин (метамизол натрия) и ренгалин (+0,2%). 

Также за прошедшую неделю в России наблюдалось повышение цен на ряд продовольственных продуктов. Так, ценники выросли на сливочное масло (+1,6%), молоко и яйца (+0,7%), сыры (+0,6%), хлеб (+0,2%), колбасы и водку (на 0,1%). 

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За неделю в России подорожали такие медикаменты, как корвалол, поливитамины, комбинированные анальгетики и нимесулид и другие. Это следует из аналитики Росстата. «Среди наблюдаемых медикаментов изменение цен составило: на корвалол (+ 1,0%), поливитамины (+0,8%), комбинированные анальгетики и нимесулид (+0,5%)», — сообщили на официальном сайте Росстата. Также отмечается, что цены повысились на аллохол, валидол и эргоферон (+0,3%), на отечественный анальгин (метамизол натрия) и ренгалин (+0,2%).  Также за прошедшую неделю в России наблюдалось повышение цен на ряд продовольственных продуктов. Так, ценники выросли на сливочное масло (+1,6%), молоко и яйца (+0,7%), сыры (+0,6%), хлеб (+0,2%), колбасы и водку (на 0,1%). 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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