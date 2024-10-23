В России за неделю подорожали медикаменты

За неделю в России подорожали такие медикаменты, как корвалол, поливитамины, комбинированные анальгетики и нимесулид и другие. Это следует из аналитики Росстата.
«Среди наблюдаемых медикаментов изменение цен составило: на корвалол (+ 1,0%), поливитамины (+0,8%), комбинированные анальгетики и нимесулид (+0,5%)», — сообщили на официальном сайте Росстата. Также отмечается, что цены повысились на аллохол, валидол и эргоферон (+0,3%), на отечественный анальгин (метамизол натрия) и ренгалин (+0,2%).
Также за прошедшую неделю в России наблюдалось повышение цен на ряд продовольственных продуктов. Так, ценники выросли на сливочное масло (+1,6%), молоко и яйца (+0,7%), сыры (+0,6%), хлеб (+0,2%), колбасы и водку (на 0,1%).
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