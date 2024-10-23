Эрдоган пытается вернуть роль медиатора в украинском конфликте

© Служба новостей «URA.RU»
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Президенты России и Турции снова встретились, но вновь не в Анкаре
Президенты России и Турции снова встретились, но вновь не в Анкаре Фото:

Роль медиатора в российско-украинском конфликте пытается вернуть себе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В среду он прилетел в Казань для участия в саммите БРИКС + и БРИКС/аутрич. Но прежде турецкого коллегу принял российский лидер Владимир Путин.

«Российско-турецкие отношения носят добрососедский конструктивный характер, основываются на многолетнем опыте партнерского взаимодействия. Высоко ценю эти неизменно полезные контакты. Уверен, что и сегодняшняя наша беседа будет плодотворной и полезной», — отметил Путин, приветствуя коллегу.

Путин сообщил, что товарооборот между Россией и Турцией вырос в этом году на 6,2%, создан «солидный объем встречных инвестиций». Связи развиваются в энергетике: Россия поставляет в Турцию природный газ и строит первую в стране АЭС «Аккую».

По словам Путина, Турция «играет весомую роль в решении актуальных проблем современного мира». Это касается как обстановки на Ближнем Востоке (и здесь «принципиальные позиции России и Турции очень близки», и в Закавказье (конфликт между Арменией и Азербайджаном), и украинский конфликт. Путин рассказал Эрдогану о текущей ситуации в зоне СВО.

В этом году лидеры встречаются во второй раз. Но — только на полях международных саммитов. В июле они виделись в Астане в рамках саммита ШОС. Официальный визит Путина в Анкару, о котором СМИ писали еще в начале этого года, так и не состоялся.

На сегодняшнюю встречу с Путиным в Казани Эрдоган прилетел после переговоров с министром обороны Украины Рустем Умеров, которые состоялись пару дней назад. Турецкие СМИ сообщали, что обсуждалась тема второго «мирного саммита», который хочет собрать президент Украины Владимир Зеленский, а также участие турецких компаний в восстановлении Украины.

Тема украинского кризиса, объяснили URA.RU эксперты, неизменно входит в повестку переговоров Путина и Эрдогана. Турецкий лидер пытается вернуть себе роль миротворца, отметил доцент кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Ежов. Однако, по его словам, несмотря на недавнюю встречу с Умеровым, вряд ли Эрдоган привез Путину какое-то послание от Зеленского — украинскому лидеру просто нечего сказать что-то новое. «Он уже все сказал своим „планом победы“», — отметил Ежов.

Похожей позиции придерживается и гендиректор Фонда мониторинга и прогнозирования развития культурно-территориальных пространств Леонид Савин. Эрдоган, по его словам, хочет выступать в качестве медиатора и предоставить свою площадку по разрешения украинского кризиса. «Но позиция Украины по урегулированию конфликта Россию никак не устраивает. Путин неоднократно подчеркивал, какие цели у спецоперации, и то, что они должны быть достигнуты», — заключил политолог.

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Роль медиатора в российско-украинском конфликте пытается вернуть себе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В среду он прилетел в Казань для участия в саммите БРИКС + и БРИКС/аутрич. Но прежде турецкого коллегу принял российский лидер Владимир Путин. «Российско-турецкие отношения носят добрососедский конструктивный характер, основываются на многолетнем опыте партнерского взаимодействия. Высоко ценю эти неизменно полезные контакты. Уверен, что и сегодняшняя наша беседа будет плодотворной и полезной», — отметил Путин, приветствуя коллегу. Путин сообщил, что товарооборот между Россией и Турцией вырос в этом году на 6,2%, создан «солидный объем встречных инвестиций». Связи развиваются в энергетике: Россия поставляет в Турцию природный газ и строит первую в стране АЭС «Аккую». В этом году лидеры встречаются во второй раз. Но — только на полях международных саммитов. В июле они виделись в Астане в рамках саммита ШОС. Официальный визит Путина в Анкару, о котором СМИ писали еще в начале этого года, так и не состоялся. На сегодняшнюю встречу с Путиным в Казани Эрдоган прилетел после переговоров с министром обороны Украины Рустем Умеров, которые состоялись пару дней назад. Турецкие СМИ сообщали, что обсуждалась тема второго «мирного саммита», который хочет собрать президент Украины Владимир Зеленский, а также участие турецких компаний в восстановлении Украины. Тема украинского кризиса, объяснили URA.RU эксперты, неизменно входит в повестку переговоров Путина и Эрдогана. Турецкий лидер пытается вернуть себе роль миротворца, отметил доцент кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Ежов. Однако, по его словам, несмотря на недавнюю встречу с Умеровым, вряд ли Эрдоган привез Путину какое-то послание от Зеленского — украинскому лидеру просто нечего сказать что-то новое. «Он уже все сказал своим „планом победы“», — отметил Ежов. Похожей позиции придерживается и гендиректор Фонда мониторинга и прогнозирования развития культурно-территориальных пространств Леонид Савин. Эрдоган, по его словам, хочет выступать в качестве медиатора и предоставить свою площадку по разрешения украинского кризиса. «Но позиция Украины по урегулированию конфликта Россию никак не устраивает. Путин неоднократно подчеркивал, какие цели у спецоперации, и то, что они должны быть достигнуты», — заключил политолог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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