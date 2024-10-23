Эрдоган понаблюдает, как Россия и Запад будут драться за него

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с удовольствием будет наблюдать, как Россия и Запад будут бороться за лояльность Анкары. В интервью URA.RU по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и Эрдогана в Казани директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев выразил мнение, что участие Турции как члена НАТО в работе БРИКС несет угрозы объединению. Россия, хоть и получит лишний козырь, не может быть полностью уверена в партнере. Выиграет Эрдоган: он повысит свой политический вес.
- Путин сегодня встречается с Эрдоганом, который совсем недавно заявил, что хочет вступления Турции в БРИКС. Это реально, на ваш взгляд, учитывая, что расширение не планируется, и чтобы стать полноправным членом объединения, странам нужно будет пройти через фильтр статуса государства-партнера? Россия будет лоббировать?
- Нельзя исключать, что Турция в конечном счете станет членом БРИКС. Конечно, Россия будет выступать за это. Это такая принципиальная позиция — показать Западу, что Турция с нами. Показать, что она не особо дорожит европейским консорциумом, что она готова с нами сближаться. Это конъюнктурный момент соперничества в современной политике.
- Что Турция может привнести в работу БРИКС?
- Для БРИКС — это экономический потенциал и выгодное географическое положение Турции.
- А Россия от этого что выиграет?
- Турция наш союзник, но не во всех вопросах и не на 100%. Да, у нас есть разногласия, но гораздо важнее поддержка Турцией ключевых элементов российской политики. Помните, была ситуация, о ней все подзабыли, но она внесла серьезный разлад в наши отношения, — когда турки сбили российский самолет. Весьма показательный случай. Несмотря на охлаждение отношений, через достаточно непродолжительное время связи возобновились.
Это нас наводит на простое подтверждение модного и достаточно точного определения, что долгосрочных союзов не существует. Но мы и не можем с Турцией расстаться. Нас многое связывает, и наши интересы очень близки стратегически. Кое в чем мы расходимся, но все равно нужны друг другу.
БРИКС — это не сиюминутный проект, это сотрудничество надолго, но по сравнению с НАТО, и эта структура, и та же ШОС еще дети. Насколько они прочные, покажет время. Пока страны, входящие в них, связывают общие интересы, но есть и отдельные расхождения: и с Китаем у нас есть много неоднозначных подходов к одним и тем же проблемам, и с Индией — оба государства наши близкие партнеры. Турция выбрала для себя такую политику, при которой пытается усидеть на двух стульях — и оставаться в НАТО и идти в наши союзы.
- Для БРИКС это рискованно?
- Конечно, рискованно. С другой стороны: а что такое рискованно? Что, БРИКС из-за Турции распадется? Нет, конечно. Другое дело, что любые военно-политические союзы носят характер «для служебного пользования».
Иногда и гриф «Секретно» ставят, когда договариваются о каких-то сугубо внутренних делах, которые не должны быть известны нашим политическим противникам, не говоря уже про оппонентов и про потенциальных или настоящих врагов. Во всех этих тонкостях очень сложно разобраться, но ясно, что Запад и Россия все больше отдаляются. Порвать окончательно мы с ним не можем, потому что живем в одном мире и должны этот мир как-то поддерживать.
Наши сегодняшние отвратительные отношения с Западом, когда мы стоим на грани военного конфликта, как-то придется учитывать. Вот, допустим, Турция войдет в БРИКС, и что дальше — при входе в зал заседаний турецкого представителя все должны замолчать или проводить отдельное заседание с турками? Организационно этот вопрос очень непростой, поскольку Турция — полноправный член другого, враждебного союза. Это если не политический нонсенс, то политическая экзотика точно. Абсолютно ясно, что членство Турции в БРИКС создаст проблему, которую надо будет решать постоянно.
- Какие проблемы могут возникнуть, если Турция присоединится?
- Начиная от самых простых: например, как я уже сказал, особенности проведения заседаний в присутствии члена участника враждебного союза — раскрывать какие-то планы будет уже опасно. Если что-то конкретно согласовывать в закрытом режиме, — это очень сильно осложнит совместную работу. Но и не принять Турцию нельзя, потому что это важный партнер для России. Можно лишь как-то затянуть этот процесс.
- А другие страны БРИКС заинтересованы во вступлении Турции в БРИКС?
- Надо смотреть относительно каждой страны в отдельности, что ее связывает с Турцией. Но определенная позиция внутри БРИКС, конечно, есть, и уверяю, присоединение Турции не может быть гладким. Членство Турции в НАТО ведь тоже неидеально — там постоянно возникают споры.
Но Россия имеет возможность через нее продвигать свою линию внутри западной политики. Турция делает это через НАТО, через другие структуры, озвучивая нашу позицию. В том числе это касается Украины. Конечно, нам все приходится взвешивать, как говорил бывший глава МИД СССР Андрей Громыко, на аптекарских весах.
- Турция ведь уже много лет не может попасть в ЕС. Это для Эрдогана тоже повод примкнуть к БРИКС?
- Евросоюз по идеологическим причинам не принимает Турцию. Но Турция для него не настолько и важна, как для России — для нас это все-таки тактико-стратегический попутчик в международных делах.
Понимаете, для Турции история с БРИКС — это тоже игра: ах, вы не берете нас в ЕС, значит, мы пошли в БРИКС, вот вам наука. Помните, в 1960-е годы Франция была членом НАТО с особым статусом, и альянс от этого не развалился, а Франция заставила себя больше уважать. Вот и Эрдоган будет с удовольствием наблюдать, как Россия и Запад будут за него драться. А он с этого будет стричь определенный политический капитал, его с большим пиететом будут принимать в Европе. Таким образом он повысит свой политический вес.
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