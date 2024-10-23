Супруга челябинского депутата возвращается в политику после участия в СВО

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Первое сентября. Алексей и Ирина Текслер ведут сына Мишу в третий класс. Челябинск, колесникова лена
Колесникова заявила о возвращении к депутатской деятельности после участия в СВО Фото:

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области Лена Колесникова, супруга депутата Госдумы Олега Колесникова заявила о возвращении из зоны СВО, где участвовала как доброволец. После завершения курса реабилитации и лечения она планирует посвятить себя законотворческой работе, уделив повышенное внимание социальным вопросам. Об этом она заявила в своем telegram-канале.

«После курса реабилитации и лечения постепенно возвращаюсь в привычный график. В округе накопилось множество вопросов, которые вынуждено ждали моего возвращения. Ближайшее время планирую посвятить погружению в законотворческую деятельность. Как и прежде, особое внимание будет уделено социальным вопросам», — сообщила Колесникова.

Она также уточнила, что уже с октября 2024 года планирует присутствовать на заседаниях комитетов и заседаниях регионального парламента. Колесникова подчеркнула значимость поддержки участников СВО и их семей.

Как ранее сообщало URA.RU, в феврале 2024 года Лена Колесникова подписала контракт с Минобороны и решила участвовать в СВО как доброволец. Ее супруг, крупный бизнесмен, функционер «Единой России» и депутат Госдумы от Челябинской области с 2007 года и по настоящее время также отправился на фронт добровольцем в октябре 2022 года.

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Депутат Законодательного Собрания Челябинской области Лена Колесникова, супруга депутата Госдумы Олега Колесникова заявила о возвращении из зоны СВО, где участвовала как доброволец. После завершения курса реабилитации и лечения она планирует посвятить себя законотворческой работе, уделив повышенное внимание социальным вопросам. Об этом она заявила в своем telegram-канале. «После курса реабилитации и лечения постепенно возвращаюсь в привычный график. В округе накопилось множество вопросов, которые вынуждено ждали моего возвращения. Ближайшее время планирую посвятить погружению в законотворческую деятельность. Как и прежде, особое внимание будет уделено социальным вопросам», — сообщила Колесникова. Она также уточнила, что уже с октября 2024 года планирует присутствовать на заседаниях комитетов и заседаниях регионального парламента. Колесникова подчеркнула значимость поддержки участников СВО и их семей. Как ранее сообщало URA.RU, в феврале 2024 года Лена Колесникова подписала контракт с Минобороны и решила участвовать в СВО как доброволец. Ее супруг, крупный бизнесмен, функционер «Единой России» и депутат Госдумы от Челябинской области с 2007 года и по настоящее время также отправился на фронт добровольцем в октябре 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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