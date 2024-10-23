Супруга челябинского депутата возвращается в политику после участия в СВО

23 октября 2024 в 22:27 Размер текста - 17 +

Колесникова заявила о возвращении к депутатской деятельности после участия в СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Законодательного Собрания Челябинской области Лена Колесникова, супруга депутата Госдумы Олега Колесникова заявила о возвращении из зоны СВО, где участвовала как доброволец. После завершения курса реабилитации и лечения она планирует посвятить себя законотворческой работе, уделив повышенное внимание социальным вопросам. Об этом она заявила в своем telegram-канале. «После курса реабилитации и лечения постепенно возвращаюсь в привычный график. В округе накопилось множество вопросов, которые вынуждено ждали моего возвращения. Ближайшее время планирую посвятить погружению в законотворческую деятельность. Как и прежде, особое внимание будет уделено социальным вопросам», — сообщила Колесникова. Она также уточнила, что уже с октября 2024 года планирует присутствовать на заседаниях комитетов и заседаниях регионального парламента. Колесникова подчеркнула значимость поддержки участников СВО и их семей. Как ранее сообщало URA.RU, в феврале 2024 года Лена Колесникова подписала контракт с Минобороны и решила участвовать в СВО как доброволец. Ее супруг, крупный бизнесмен, функционер «Единой России» и депутат Госдумы от Челябинской области с 2007 года и по настоящее время также отправился на фронт добровольцем в октябре 2022 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области Лена Колесникова, супруга депутата Госдумы Олега Колесникова заявила о возвращении из зоны СВО, где участвовала как доброволец. После завершения курса реабилитации и лечения она планирует посвятить себя законотворческой работе, уделив повышенное внимание социальным вопросам. Об этом она заявила в своем telegram-канале. «После курса реабилитации и лечения постепенно возвращаюсь в привычный график. В округе накопилось множество вопросов, которые вынуждено ждали моего возвращения. Ближайшее время планирую посвятить погружению в законотворческую деятельность. Как и прежде, особое внимание будет уделено социальным вопросам», — сообщила Колесникова. Она также уточнила, что уже с октября 2024 года планирует присутствовать на заседаниях комитетов и заседаниях регионального парламента. Колесникова подчеркнула значимость поддержки участников СВО и их семей. Как ранее сообщало URA.RU, в феврале 2024 года Лена Колесникова подписала контракт с Минобороны и решила участвовать в СВО как доброволец. Ее супруг, крупный бизнесмен, функционер «Единой России» и депутат Госдумы от Челябинской области с 2007 года и по настоящее время также отправился на фронт добровольцем в октябре 2022 года.