Россия инвестирует в теневой флот для перевозки нефти

России и Венесуэле из-за санкций Запада выгодно развивать теневой флот танкеров для транспортировки нефти. Так эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков прокомментировал итоги встречи российского лидера Владимира Путина и президента Венесуэлы Николаса Мадуро на саммите БРИКС в Казани.
«Россия и Венесуэла вместе стремятся к формированию нового, более справедливого миропорядка, базирующегося на верховенстве права, недопустимости использования неоколониальных подходов, вмешательства во внутренние дела государств, политического и финансового давления, односторонних принудительных мер. Ценим, что Венесуэла разделяет наши оценки текущей международной ситуации, последовательно оказывает поддержку в условиях развернутой против нашей страны гибридной войны и компании русофобии», — заявил Путин на встрече с Мадуро.
Россию и Венесуэлу объединяет стремление развивать теневой флот для обхода санкций, отметил Игорь Юшков. «Этот теневой флот, который суммарно оценивается в 1000-1200 танкеров, работает на вывоз российской, иранской, венесуэльской подсанкционной нефти. Какие-то танкеры вывозят или только венесуэльскую, или только иранскую, или только российскую, какие-то вывозят всю подряд. Тут сложная структура этого флота, но, тем не менее, это такая точка соприкосновения. Нам и им выгодно развивать теневой флот, чем больше танкеров там будет, тем дешевле будет перевозиться каждая партия нефти», — объяснил собеседник URA.RU.
Как отметил эксперт, санкции против России и Венесуэлы отличаются. Это отражается на стоимости нефти.
«Если кому-либо в мире запрещено покупать венесуэльскую нефть, то против России таких санкций не вводилось. Запрещено кредитовать российские компании и т. д., но никому не запрещается покупать российскую нефть, поэтому у нас в этом плане немного полегче санкции. Мы продаем нашу нефть дороже», — резюмировал Юшков.
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