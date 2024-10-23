Стартовал прием заявок на конкурс «Картина мира» для молодых художников

Официально стартовал прием заявок на Международный конкурс молодых художников «Картина мира». Участие в нем могут принять молодые люди от 18 до 35 лет, включая студентов и выпускников художественных учебных заведений, а также независимых художников из России и других стран. Организаторы конкурса — компания «Иннопрактика» при поддержке Государственной Третьяковской галереи и других значимых учреждений.
«23 октября объявлено о старте заявочной кампании Международного конкурса молодых художников „Картина мира“. К участию приглашаются студенты и выпускники художественных образовательных организаций среднего и высшего образования России и стран зарубежья, а также независимые российские и иностранные художники в возрасте от 18 до 35 лет», — написали в пресс-релизе Международного конкурса молодых художников.
На Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков подчеркнул значимость конкурса для молодых талантов. «Это важно для молодого человека, потому что в его резюме появится строчка об экспонировании работ в Третьяковской галерее — это знак качества и трамплин для дальнейшей творческой карьеры», — рассказал Новиков.
Цели конкурса заключаются в поддержке молодых художников и привлечении их к созданию произведений на социально значимую тему, а также в поиске новых импульсов для культурного обмена и трансляции традиционных ценностей через искусство. Мероприятие проводится в трех категориях: живопись, графика и цифровое искусство, включая компьютерную графику и анимацию. Заявки на участие принимаются до 1 марта 2025 года через официальный сайт конкурса.
«Картина мира» приглашает молодых художников исследовать и демонстрировать культурное наследие своих народов через тему «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества». Участникам предоставляется возможность через свои работы отразить роль традиций в современном мире, их взаимодействие с искусством.
«Любые попытки изолировать нашу культуру оказались тщетными и возымели, скорее, обратный эффект. Тому подтверждение Международная выставка молодого искусства „Арт.Молодость“ <...>. Конечно же, имеет смысл продолжать этот опыт, давать возможность для конструктивного высказывания молодым творцам. Конкурс „Картина мира“ как раз посвящен тому, чтобы каждый молодой художник, российский или зарубежный, смог продемонстрировать свое мастерство и претендовать на то, чтобы выставляться в главных залах нашей страны», — отметил замминистра культуры России Сергей Першин.
Отбор победителей будет проходить в три этапа. На первом этапе молодежный творческий совет отберет 100 работ, соответствующих требованиям конкурса. Затем из этих работ Творческий совет конкурса выберет 50 лучших для включения в шорт-лист. Финальными участниками станут 14 художников, выбранных посредством рейтингового голосования. Их работы будут экспонироваться на выставке в Калининградском филиале Третьяковской галереи в рамках V Международного фестиваля классической музыки «Кантата».
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