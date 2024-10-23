Nvidia запретила россиянам обновлять драйверы видеокарт

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Россияне столкнулись с техническими проблемами
Россияне столкнулись с техническими проблемами Фото:

В России пользователи столкнулись с проблемами при загрузке обновлений драйверов для графических процессоров от компании Nvidia. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«При переходе на страницу загрузки обновления появляется сообщение о том, что доступ запрещен. Запрос заблокирован файерволлом Edgecast», — пишет агентство.

Компания Nvidia, специализирующаяся на производстве графических процессоров, была основана в 1999 году и занимается также разработками в области искусственного интеллекта. Главный офис компании расположен в городе Санта-Клара, штат Калифорния, США. В прошлом году Nvidia объявила о прекращении своих операций на территории России.

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В России пользователи столкнулись с проблемами при загрузке обновлений драйверов для графических процессоров от компании Nvidia. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. «При переходе на страницу загрузки обновления появляется сообщение о том, что доступ запрещен. Запрос заблокирован файерволлом Edgecast», — пишет агентство. Компания Nvidia, специализирующаяся на производстве графических процессоров, была основана в 1999 году и занимается также разработками в области искусственного интеллекта. Главный офис компании расположен в городе Санта-Клара, штат Калифорния, США. В прошлом году Nvidia объявила о прекращении своих операций на территории России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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