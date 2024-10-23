Nvidia запретила россиянам обновлять драйверы видеокарт

В России пользователи столкнулись с проблемами при загрузке обновлений драйверов для графических процессоров от компании Nvidia. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
«При переходе на страницу загрузки обновления появляется сообщение о том, что доступ запрещен. Запрос заблокирован файерволлом Edgecast», — пишет агентство.
Компания Nvidia, специализирующаяся на производстве графических процессоров, была основана в 1999 году и занимается также разработками в области искусственного интеллекта. Главный офис компании расположен в городе Санта-Клара, штат Калифорния, США. В прошлом году Nvidia объявила о прекращении своих операций на территории России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.