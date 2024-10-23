Певица Савичева на фоне скандала с Глюкозой вспомнила о работе с Фадеевым

24 октября 2024 в 00:31 Размер текста - 17 +

Юлия Савичева заявила, что относится с уважением к Максиму Фадееву Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, вспомнила о работе с продюсером Максимом Фадеевым на фоне скандала с задержанием Глюкозы и заявила, что сохранила хорошие отношения с композитором. Об этом она написала в своих соцсетях. «Я рассказывала о ситуации с Максом и старыми песнями. Это было три года назад, уже давно все в порядке — он мне тогда прислал бумагу с наилучшими пожеланиями и бессрочным разрешением исполнять его песни. Мы сохранили хорошие отношения. Он был и останется для меня учителем, к которому я отношусь с огромным уважением», — написала Савичева в своем telegram-канале. В ночь на 20 октября Глюкозу заметили в московском аэропорту Шереметьево в неадекватном состоянии. Певицу задержали полицейские и оштрафовали. Журналистка Ксения Собчак намекнула, что Макс Фадеев мог пожаловаться на Глюкозу «в высокие кабинеты», а в ответ на это продюсер заявил, что доказательств его причастности к задержанию артистки не существует, потому что он не имеет к этому делу никакого отношения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, вспомнила о работе с продюсером Максимом Фадеевым на фоне скандала с задержанием Глюкозы и заявила, что сохранила хорошие отношения с композитором. Об этом она написала в своих соцсетях. «Я рассказывала о ситуации с Максом и старыми песнями. Это было три года назад, уже давно все в порядке — он мне тогда прислал бумагу с наилучшими пожеланиями и бессрочным разрешением исполнять его песни. Мы сохранили хорошие отношения. Он был и останется для меня учителем, к которому я отношусь с огромным уважением», — написала Савичева в своем telegram-канале. В ночь на 20 октября Глюкозу заметили в московском аэропорту Шереметьево в неадекватном состоянии. Певицу задержали полицейские и оштрафовали. Журналистка Ксения Собчак намекнула, что Макс Фадеев мог пожаловаться на Глюкозу «в высокие кабинеты», а в ответ на это продюсер заявил, что доказательств его причастности к задержанию артистки не существует, потому что он не имеет к этому делу никакого отношения.