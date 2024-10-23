Фадеев объяснился из-за задержания Глюкозы

Российский композитор и продюсер Максим Фадеев заявил, что доказательств его причастности к задержанию певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой) не существует, потому что он не имеет к этому делу никакого отношения. Ранее журналистка Ксения Собчак намекнула, что Фадеев мог пожаловаться на певицу в «высокие кабинеты».
«Никаких доказательств [причастности к задержанию Глюкозы] быть не может по определению. Если был донос — должна быть подпись доносчика. Все свои высказывания я делал в публичной плоскости», — написал Максим Фадеев в своем telegram-канале. Так он ответил на обвинения Собчак, в которых она намекала на него. Журналистка ранее заявила, что «один продюсер» ходил жаловаться на Глюкозу в «высокие кабинеты». По словам Фадеева, тот, кто говорит так, совершенно его не знает. Он заключил, что на «разборки» с артистами у него больше нет сил.
В ночь на 20 октября Глюкоза была замечена в московском аэропорту Шереметьево в неадекватном состоянии. Артистку задержали правоохранительные органы и оштрафовали. После этого певица заявила, что ее задержание было спланировано заранее и является заказной акцией ее влиятельного врага.
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