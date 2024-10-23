Экс-губернатор ХМАО получила новую должность в Совете Федерации

Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова спустя всего месяц работы в Совете Федерации РФ на посту первого заместителя председателя комитета по социальной политике была назначена первым заместителем председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Изменения в структуре комитетов поддержали сенаторы, информация о назначении опубликована на сайте Совфеда.
«Принято решение включить Андрея Деркача в состав Комитета СФ по обороне и безопасности, Наталью Мельникову — в состав Комитета СФ по социальной политике, Наталью Комарову — в состав Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В итоге Наталья Комарова избрана первым заместителем председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию», — указано в публикации.
Комарова в 2000-х возглавляла комитет Госдумы по природным ресурсам и природопользованию, разработавший Лесной кодекс. Он подвергался критике за сокращение лесничеств и перенос ответственности за лесные пожары на власти регионов.
Ранее URA.RU писало, что Комарова получила пост первого зампреда комитета СФ РФ по социальной политике. После отставки с поста губернатора ХМАО в Совет Федерации ее выдвинул новый глава региона Руслан Кухарук.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!