23 октября 2024
22 октября 2024

Экс-губернатор ХМАО получила новую должность в Совете Федерации

Комарова назначена первым зампредом комитета природопользования в Совфеде
© Служба новостей «URA.RU»
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Сенатор Наталья Комарова назначена зампредом комитета СФ РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
Сенатор Наталья Комарова назначена зампредом комитета СФ РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Фото:

Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова спустя всего месяц работы в Совете Федерации РФ на посту первого заместителя председателя комитета по социальной политике была назначена первым заместителем председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Изменения в структуре комитетов поддержали сенаторы, информация о назначении опубликована на сайте Совфеда.

«Принято решение включить Андрея Деркача в состав Комитета СФ по обороне и безопасности, Наталью Мельникову — в состав Комитета СФ по социальной политике, Наталью Комарову — в состав Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В итоге Наталья Комарова избрана первым заместителем председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию», — указано в публикации.

Комарова в 2000-х возглавляла комитет Госдумы по природным ресурсам и природопользованию, разработавший Лесной кодекс. Он подвергался критике за сокращение лесничеств и перенос ответственности за лесные пожары на власти регионов.

Ранее URA.RU писало, что Комарова получила пост первого зампреда комитета СФ РФ по социальной политике. После отставки с поста губернатора ХМАО в Совет Федерации ее выдвинул новый глава региона Руслан Кухарук.

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Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова спустя всего месяц работы в Совете Федерации РФ на посту первого заместителя председателя комитета по социальной политике была назначена первым заместителем председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Изменения в структуре комитетов поддержали сенаторы, информация о назначении опубликована на сайте Совфеда. «Принято решение включить Андрея Деркача в состав Комитета СФ по обороне и безопасности, Наталью Мельникову — в состав Комитета СФ по социальной политике, Наталью Комарову — в состав Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В итоге Наталья Комарова избрана первым заместителем председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию», — указано в публикации. Комарова в 2000-х возглавляла комитет Госдумы по природным ресурсам и природопользованию, разработавший Лесной кодекс. Он подвергался критике за сокращение лесничеств и перенос ответственности за лесные пожары на власти регионов. Ранее URA.RU писало, что Комарова получила пост первого зампреда комитета СФ РФ по социальной политике. После отставки с поста губернатора ХМАО в Совет Федерации ее выдвинул новый глава региона Руслан Кухарук.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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