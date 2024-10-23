23 октября 2024

США официально обратятся к Китаю по поводу слухов об участии КНДР в спецоперации

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Кирби заявил, что не понимает смысл участия КНДР в СВО
Кирби заявил, что не понимает смысл участия КНДР в СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США хотят обсудить с Китаем слухи об отправке в Россию солдат Северной Кореи. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы будем общаться с Китаем по этому поводу (по предполагаемой отправке бойцов КНДР в зону СВО — прим. URA.RU) и, конечно, делиться нашими взглядами. Насколько это возможно», — сказал Кирби на регулярном брифинге для журналистов, его слова приводит РИА Новости.

Чиновник заявил, что ему не известно, обращалась ли Россия к КНДР за поддержкой или инициатива исходила от Пхеньяна. Кирби подчеркнул, что Вашингтон не располагает информацией о том, какую пользу могла бы извлечь Северная Корея, участвуя в конфликте на Украине.

10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения СМИ об участии военнослужащих Корейской народной армии (КНА) в СВО недостоверны. 19 октября министр обороны США Ллойд Остин признал, что не может подтвердить украинские сообщения о присутствии сил КНДР в зоне проведения СВО.

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США хотят обсудить с Китаем слухи об отправке в Россию солдат Северной Кореи. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Мы будем общаться с Китаем по этому поводу (по предполагаемой отправке бойцов КНДР в зону СВО — прим. URA.RU) и, конечно, делиться нашими взглядами. Насколько это возможно», — сказал Кирби на регулярном брифинге для журналистов, его слова приводит РИА Новости. Чиновник заявил, что ему не известно, обращалась ли Россия к КНДР за поддержкой или инициатива исходила от Пхеньяна. Кирби подчеркнул, что Вашингтон не располагает информацией о том, какую пользу могла бы извлечь Северная Корея, участвуя в конфликте на Украине. 10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения СМИ об участии военнослужащих Корейской народной армии (КНА) в СВО недостоверны. 19 октября министр обороны США Ллойд Остин признал, что не может подтвердить украинские сообщения о присутствии сил КНДР в зоне проведения СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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