Казахстан выступил против обхода антироссийских санкций на своей территории

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Казахстан хочет наладить отношения сразу со всеми, подчеркнул дипломат
Казахстан хочет наладить отношения сразу со всеми, подчеркнул дипломат Фото:

Хотя Казахстан не поддержал санкции против России, Астана выступает против обхода ограничений на территории страны. Об этом сообщил замглавы МИД республики Роман Васильев.

«Казахстан не присоединился к санкциям против России. В то же время мы не хотим, чтобы наша территория использовалась для обхода санкций», — заявил Васильев, передает ТАСС.

Замминистра иностранных дел выразил убеждение, что позиция Казахстана находит понимание как в России, так и на Западе. В беседе с журналистами он подчеркнул стремление Казахстана налаживать крепкие связи и с ЕС.

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Хотя Казахстан не поддержал санкции против России, Астана выступает против обхода ограничений на территории страны. Об этом сообщил замглавы МИД республики Роман Васильев. «Казахстан не присоединился к санкциям против России. В то же время мы не хотим, чтобы наша территория использовалась для обхода санкций», — заявил Васильев, передает ТАСС . Замминистра иностранных дел выразил убеждение, что позиция Казахстана находит понимание как в России, так и на Западе. В беседе с журналистами он подчеркнул стремление Казахстана налаживать крепкие связи и с ЕС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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