Казахстан выступил против обхода антироссийских санкций на своей территории

Казахстан хочет наладить отношения сразу со всеми, подчеркнул дипломат
Хотя Казахстан не поддержал санкции против России, Астана выступает против обхода ограничений на территории страны. Об этом сообщил замглавы МИД республики Роман Васильев.
«Казахстан не присоединился к санкциям против России. В то же время мы не хотим, чтобы наша территория использовалась для обхода санкций», — заявил Васильев, передает ТАСС.
Замминистра иностранных дел выразил убеждение, что позиция Казахстана находит понимание как в России, так и на Западе. В беседе с журналистами он подчеркнул стремление Казахстана налаживать крепкие связи и с ЕС.
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