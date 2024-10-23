Власти объяснили, почему в Тюмени нет своей говядины

В Тюменской области число мясных коров составляет не более 12% общего поголовья

24 октября 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Выращивание мясной коровы занимает не менее 1,5 лет Фото: Николай Бастриков © URA.RU Фермеры Тюменской области сокращают поголовье крупного рогатого скота, предназначенного для производства мяса. В настоящий момент поголовье коров составляет всего 82 тысячи голов, это не больше 12 процентов от всего поголовья животных в мясных фермерских хозяйствах, сообщили URA.RU в региональном департаменте агропромышленного комплекса. «На первое октября по предварительным данным Росстата в Тюменской области в хозяйствах всех категорий содержалась 691,4 тысяча голов домашнего скота мясного направления. Из них крупного рогатого скота 200,2 тысяч голов, в том числе коров — 82,0 тысяч. Свиней — 280,7 тысяч голов, овец и коз — 128,5 тысяч», — пояснили агентству в департаменте. По словам фермеров, нежелание выращивать коров на мясные нужды связано с низкой рентабельностью и продолжительным периодом выращивания. Специалисты департамента добавили, что производство говядины в регионе в настоящий момент является самым слабо развитым и трудоемким. «Для выращивания 400 кг мяса требуется не менее 1,5 года. При этом присутствует зависимость от неблагоприятных природных условиях: наводнение, засуха, пожары, гнус», — сообщили в ведомстве URA.RU Ранее агентство рассказало, что фермеры Тюменской области повально закрывают хозяйства мясного направления. Они недовольны своими доходами и объемами государственной поддержки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фермеры Тюменской области сокращают поголовье крупного рогатого скота, предназначенного для производства мяса. В настоящий момент поголовье коров составляет всего 82 тысячи голов, это не больше 12 процентов от всего поголовья животных в мясных фермерских хозяйствах, сообщили URA.RU в региональном департаменте агропромышленного комплекса. «На первое октября по предварительным данным Росстата в Тюменской области в хозяйствах всех категорий содержалась 691,4 тысяча голов домашнего скота мясного направления. Из них крупного рогатого скота 200,2 тысяч голов, в том числе коров — 82,0 тысяч. Свиней — 280,7 тысяч голов, овец и коз — 128,5 тысяч», — пояснили агентству в департаменте. По словам фермеров, нежелание выращивать коров на мясные нужды связано с низкой рентабельностью и продолжительным периодом выращивания. Специалисты департамента добавили, что производство говядины в регионе в настоящий момент является самым слабо развитым и трудоемким. «Для выращивания 400 кг мяса требуется не менее 1,5 года. При этом присутствует зависимость от неблагоприятных природных условиях: наводнение, засуха, пожары, гнус», — сообщили в ведомстве URA.RU Ранее агентство рассказало, что фермеры Тюменской области повально закрывают хозяйства мясного направления. Они недовольны своими доходами и объемами государственной поддержки.