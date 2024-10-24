ВС РФ удалось захватить 51 опорный пункт ВСУ в Харьковской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военнослужащие группировки "Запад" за сутки уничтожили около 510 солдат ВСУ
Военнослужащие группировки "Запад" за сутки уничтожили около 510 солдат ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская группировка «Запад» за последние сутки добилась значительных успехов на харьковском направлении, захватив 51 опорный пункт ВСУ и уничтожив шесть станций спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск „Запад“ улучшили положение по переднему краю, захватили 51 опорный пункт противника», — сказал Иван Бигма, его слова передает «Интерфакс». Он уточнил, что противник понес серьезные потери: 510 военных, шесть станций спутниковой связи Starlink и большое количество техники.

Также были успешно сбиты два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов. Еще ВС РФ ударили по временному пункту дислокации 77-й аэромобильной бригады ВСУ, отметил Бигма.

Ранее военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Запад» успешно сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области. В результате операции были уничтожены не только боевые машины, но и военные, которые пытались скрыться. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская группировка «Запад» за последние сутки добилась значительных успехов на харьковском направлении, захватив 51 опорный пункт ВСУ и уничтожив шесть станций спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. «В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск „Запад“ улучшили положение по переднему краю, захватили 51 опорный пункт противника», — сказал Иван Бигма, его слова передает «Интерфакс». Он уточнил, что противник понес серьезные потери: 510 военных, шесть станций спутниковой связи Starlink и большое количество техники. Также были успешно сбиты два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов. Еще ВС РФ ударили по временному пункту дислокации 77-й аэромобильной бригады ВСУ, отметил Бигма. Ранее военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Запад» успешно сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области. В результате операции были уничтожены не только боевые машины, но и военные, которые пытались скрыться. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...