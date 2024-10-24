ВС РФ удалось захватить 51 опорный пункт ВСУ в Харьковской области

Российская группировка «Запад» за последние сутки добилась значительных успехов на харьковском направлении, захватив 51 опорный пункт ВСУ и уничтожив шесть станций спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск „Запад“ улучшили положение по переднему краю, захватили 51 опорный пункт противника», — сказал Иван Бигма, его слова передает «Интерфакс». Он уточнил, что противник понес серьезные потери: 510 военных, шесть станций спутниковой связи Starlink и большое количество техники.
Также были успешно сбиты два снаряда РСЗО HIMARS и уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов. Еще ВС РФ ударили по временному пункту дислокации 77-й аэромобильной бригады ВСУ, отметил Бигма.
Ранее военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Запад» успешно сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области. В результате операции были уничтожены не только боевые машины, но и военные, которые пытались скрыться.
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