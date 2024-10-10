Группировка «Запад» сорвала ротацию ВСУ в Харьковской области

10 октября 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Запад» успешно предотвратили попытку ротации состава ВСУ в Харьковской области, используя боевые дроны. Нападение было сорвано благодаря оперативному обнаружению и уничтожению противника ночью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Выждав подходящий момент, когда транспортные средства доставляли группы боевиков ВСУ на место высадки, разведчики группировки войск „Запад“ с применением боевых дронов нанесли внезапные удары по противнику», — сообщили представители оборонного ведомства. Помимо уничтожения боевой техники, в ходе операции были ликвидированы несколько пытающихся скрыться боевиков ВСУ. Ранее российские военные уничтожили в Харьковской области переправу ВСУ. Авиабомбой был нанесен по переправе противника через реку Оскол, сообщили в МО РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Запад» успешно предотвратили попытку ротации состава ВСУ в Харьковской области, используя боевые дроны. Нападение было сорвано благодаря оперативному обнаружению и уничтожению противника ночью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Выждав подходящий момент, когда транспортные средства доставляли группы боевиков ВСУ на место высадки, разведчики группировки войск „Запад“ с применением боевых дронов нанесли внезапные удары по противнику», — сообщили представители оборонного ведомства. Помимо уничтожения боевой техники, в ходе операции были ликвидированы несколько пытающихся скрыться боевиков ВСУ. Ранее российские военные уничтожили в Харьковской области переправу ВСУ. Авиабомбой был нанесен по переправе противника через реку Оскол, сообщили в МО РФ.