Группировка «Запад» сорвала ротацию ВСУ в Харьковской области

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ФСБ, учения. Челябинск, бтр, военные, пулемет, оружие, вооружение, амуниция, бронетранспортер, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, вс рф
Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области Фото:
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Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Запад» успешно предотвратили попытку ротации состава ВСУ в Харьковской области, используя боевые дроны. Нападение было сорвано благодаря оперативному обнаружению и уничтожению противника ночью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Выждав подходящий момент, когда транспортные средства доставляли группы боевиков ВСУ на место высадки, разведчики группировки войск „Запад“ с применением боевых дронов нанесли внезапные удары по противнику», — сообщили представители оборонного ведомства. Помимо уничтожения боевой техники, в ходе операции были ликвидированы несколько пытающихся скрыться боевиков ВСУ.

Ранее российские военные уничтожили в Харьковской области переправу ВСУ. Авиабомбой был нанесен по переправе противника через реку Оскол, сообщили в МО РФ.

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Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Запад» успешно предотвратили попытку ротации состава ВСУ в Харьковской области, используя боевые дроны. Нападение было сорвано благодаря оперативному обнаружению и уничтожению противника ночью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Выждав подходящий момент, когда транспортные средства доставляли группы боевиков ВСУ на место высадки, разведчики группировки войск „Запад“ с применением боевых дронов нанесли внезапные удары по противнику», — сообщили представители оборонного ведомства. Помимо уничтожения боевой техники, в ходе операции были ликвидированы несколько пытающихся скрыться боевиков ВСУ. Ранее российские военные уничтожили в Харьковской области переправу ВСУ. Авиабомбой был нанесен по переправе противника через реку Оскол, сообщили в МО РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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