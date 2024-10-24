Власти потратили на VPN 14 млн рублей с начала 2024 года

За первые девять месяцев 2024 года затраты государственных органов на подключение к VPN значительно выросли, достигнув 14,1 миллиарда рублей, что на 683% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает сервис «Контур. Закупки».
«Закупки госорганами подключений VPN по 44-ФЗ за девять месяцев 2024 года составили 14,1 миллиарда рублей., увеличившись на 683% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Контур. Закупок». Эксперты связывают рост спроса на VPN государственными структурами с увеличением количества DDoS-атак и повышенной потребностью в шифровании данных.
В 2024 году основная часть расходов пришлась на Департамент информационных технологий Москвы — 9,8 миллиарда рублей. Оплаченные контракты будут действовать в период с 2024 по 2026 год. В предыдущем году главными заказчиками VPN стали Социальный фонд и Федеральная таможенная служба, заключившие контракты на сумму в 1,6 миллиарда рублей.
«В последние несколько лет мы фиксируем значительный рост числа пользователей VPN-сервисов и многократное увеличение объема данных, передаваемых по защищенным каналам», — отметил вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома» Владимир Волков. В дополнение к основным закупкам, в 2024 году часть средств была направлена на приобретение услуг SD-WAN, которые позволяют не только шифровать трафик, но и управлять маршрутизацией данных. Это подчеркивает стремление государственных органов повысить уровень защиты информации в условиях растущих киберугроз.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.