Вынесение приговора об убийстве школьника в Челябинске перенесли во второй раз

24 октября 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

Оглашение приговора снова перенесено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 24 октября во второй раз перенесли вынесение приговора по резонансному делу об убийстве школьника мигрантами около ТРК «Космос». Об этом сообщили в пресс-службе областного суда. «Оглашение приговора по делу об убийстве у ТРК „Космос“ откладывается. Дополнительная информация будет объявлена позже», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского областного суда. Ранее заседание по вынесению приговора об убийстве с 17 октября было перенесено на 24 октября. Причина перенесения не сообщается. Челябинский областной суд 24 октября должен был поставить точку в деле об убийстве мигрантами 17-летнего подростка у ТРК «Космос». Убийство школьника произошло в апреле 2023 года. Предварительно, конфликт между двумя компаниями начался в интернете. По итогу стороны собрались на «стрелку», в ходе которой и был убит челябинский школьник. По версии следствия, смертельный удар ножом ему нанес Шахром Миров. Другие же мигранты, по сути, добили смертельно раненного парня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 24 октября во второй раз перенесли вынесение приговора по резонансному делу об убийстве школьника мигрантами около ТРК «Космос». Об этом сообщили в пресс-службе областного суда. «Оглашение приговора по делу об убийстве у ТРК „Космос“ откладывается. Дополнительная информация будет объявлена позже», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского областного суда. Ранее заседание по вынесению приговора об убийстве с 17 октября было перенесено на 24 октября. Причина перенесения не сообщается. Челябинский областной суд 24 октября должен был поставить точку в деле об убийстве мигрантами 17-летнего подростка у ТРК «Космос». Убийство школьника произошло в апреле 2023 года. Предварительно, конфликт между двумя компаниями начался в интернете. По итогу стороны собрались на «стрелку», в ходе которой и был убит челябинский школьник. По версии следствия, смертельный удар ножом ему нанес Шахром Миров. Другие же мигранты, по сути, добили смертельно раненного парня.