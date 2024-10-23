23 октября 2024

Вынесение приговора об убийстве школьника в Челябинске перенесли во второй раз

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора снова перенесено Фото:

В Челябинске 24 октября во второй раз перенесли вынесение приговора по резонансному делу об убийстве школьника мигрантами около ТРК «Космос». Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

«Оглашение приговора по делу об убийстве у ТРК „Космос“ откладывается. Дополнительная информация будет объявлена позже», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского областного суда. Ранее заседание по вынесению приговора об убийстве с 17 октября было перенесено на 24 октября. Причина перенесения не сообщается.

Челябинский областной суд 24 октября должен был поставить точку в деле об убийстве мигрантами 17-летнего подростка у ТРК «Космос». Убийство школьника произошло в апреле 2023 года. Предварительно, конфликт между двумя компаниями начался в интернете. По итогу стороны собрались на «стрелку», в ходе которой и был убит челябинский школьник. По версии следствия, смертельный удар ножом ему нанес Шахром Миров. Другие же мигранты, по сути, добили смертельно раненного парня.

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В Челябинске 24 октября во второй раз перенесли вынесение приговора по резонансному делу об убийстве школьника мигрантами около ТРК «Космос». Об этом сообщили в пресс-службе областного суда. «Оглашение приговора по делу об убийстве у ТРК „Космос“ откладывается. Дополнительная информация будет объявлена позже», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского областного суда. Ранее заседание по вынесению приговора об убийстве с 17 октября было перенесено на 24 октября. Причина перенесения не сообщается. Челябинский областной суд 24 октября должен был поставить точку в деле об убийстве мигрантами 17-летнего подростка у ТРК «Космос». Убийство школьника произошло в апреле 2023 года. Предварительно, конфликт между двумя компаниями начался в интернете. По итогу стороны собрались на «стрелку», в ходе которой и был убит челябинский школьник. По версии следствия, смертельный удар ножом ему нанес Шахром Миров. Другие же мигранты, по сути, добили смертельно раненного парня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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