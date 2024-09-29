Мигранты, обвиняемые в убийстве челябинца: родственники погибшего, простите нас

Мигранты, обвиняемые в убийстве челябинца у ТРК, извинились перед потерпевшими

Часть подсудимых попросили прощения у родителей погибшего подростка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Убийство челябинского подростка мигрантами

Мигранты, обвиняемые в убийстве подростка у ТРК «Космос», озвучили свои последние слова в суде после прошедших прений. Как передает 30 сентября корреспондент URA.RU из зала заседания, подсудимые просят судью избежать строгого наказания. Часть из них принесли соболезнования и попросили прощения.

Первым выступил Шахром Миров, для которого гособвинение запросило 18 лет колонии строгого режима. По версии следствия, именно от его удара ножом в левую часть груди скончался подросток.

«Во-первых хочу выразить соболезнования семье. Убийство вышло случайно. Я ни с кем не договаривался, никого не заставлял участвовать в драке. Прошу меня строго не наказывать», — заявил Миров.

Абдулвахоб Сабуров, попросил прощения у родителей подростка. Он также попросил судью выбрать более мягкое наказание, заявив, что у него туберкулез.

«Я раскаиваюсь. Родственники погибшего, простите нас. Я зря полез в эту драку. Своим поступком я принес много хлопот своим родственникам. Прошу меня строго не наказывать. Я еще молодой. Я заболел туберкулезом и мне нужно лечиться, еще раз прошу родственников погибшего простить меня», — сказал Сабуров.

Нажмиддин Имомов, с которого накануне сняли обвинения в убийстве, также попросил прощения. Он заявил, что осознал ошибку.

«Я хочу принести соболезнования и извинения. Прошу учесть семейное положение: я многодетный отец. Прошу меня строго не наказывать, так как я осознал свою ошибку», — заявил Имомов.

Тоир Джаллилов, один из близнецов одетых одинаково во время нападения, продолжает настаивать на том, что не участвовал в драке. В последнем слове он вновь подчеркнул, что никого не трогал.

«Я очень сожалею. Полностью признаю вину в хулиганстве и не признаю себя виновным в убийстве. Я ни с кем не договаривался избить человека. Я никого не трогал. Я искренне раскаиваюсь и прошу не судить строго», — заявил Тоир Джаллилов, обвиняемый по двум статьям.

Его брат, для которого сторона обвинения запросила срок меньше — 5 лет колонии общего режима за «хулиганку», выразил соболезнования. Мигрант также попросил не судить его строго.

«В первую очередь, выражаю соболезнования. Я лично никого не трогал. Палку взял для самозащиты. Я раскаиваюсь», — заявил Зоир Джаллилов.

Единственный из подсудимых с гражданством РФ Хуршед Одинаев заявил, что не планировал участвовать в драке. Он напомнил суду, что шел в конце толпы.

«Во время драки я шел последний. У меня не было мыслей о драке. Мои слова подтверждаются. Прошу дать им оценку», — сказал Одинаев.

Двум обвиняемым потребовался переводчик. Ислом Ахмадов заявил на родном языке, что жалеет о своем присутствии на парковке у ТРК.

«Прошу прощения у пострадавших. В содеянном раскаиваюсь. Прошу строго не наказывать, я не убивал никого. Раскаиваюсь, что находился во время драки у „Космоса“. Не надо было туда идти», — передал последнее слово Ахмадова переводчик.

Шахзод Сатторов также попросил не наказывать его строго. Он заявил, что не будет позволять себе такого впредь.

«Раскаиваюсь. Прошу прощения у пострадавших. Больше я себе такого позволять не буду. Прошу строго не наказывать», — процитировал Сатторова переводчик.

Гособвинение запросило для мигрантов от пяти до 14,5 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режима. Все подсудимые обвиняются в хулиганстве, четверо из них также имеют обвинения в убийстве. Адвокаты участников конфликта не согласны с запрашиваемыми сроками и статьями. По их мнению, с Зоира Джаллилова, Ахмадова и Одинаева вовсе стоит снять обвинения. Еще для части подзащитных они просят избрать условное наказание.

В ходе прений прокурор Иван Кравцов посекундно восстановил хронологию событий в вечер убийства подростка. Он подробно озвучил действия каждого из подсудимых во время перепалки, а также рассказал о постоянной лжи на допросах.

Подростка убили в апреле 2023 года у ТРК «Космос». Юноша скончался от одного из ножевых ранений в грудь от Шахрома Мирова. После ножевого молодому человеку также нанесли удары палками, ногами и руками. Изначально конфликт произошел между мигрантами и знакомым челябинца в социальных сетях, но к вечеру стороны собрались на «стрелку».

Всего по делу проходило 11 обвиняемых, трое из них успели покинуть Россию. Остальных задержали, но лишь один из них оказался гражданином России. Из всех задержанных частично признал вину лишь Миров. Еще одного вычеркнули из списка подозреваемых, но выявили другие преступления. В связи с примирением сторон он не понес наказания.