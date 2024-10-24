Ученые назвали неожиданную причину осенней хандры

Ученые выявили причину сезонного аффективного расстройства (САР) у россиян. Каждый десятый житель России имеет мутацию в гене ZBTB20, которая повышает риск развития этой формы депрессии в 1,5 раза. Об этом сообщили в медико-генетическом центре Genotek.
«Белок ZBTB20 регулирует работу генов, 'выключая' их по мере необходимости. Он влияет на гены, которые связаны с настроением и биологическими часами. Эти гены управляют адаптацией организма к смене дня и ночи. Когда у мышей отключали ZBTB20, их режим сна нарушался. У людей с сезонной депрессией чаще встречаются определенные варианты этого гена. Таким людям может требоваться больше солнечного света для поддержания бодрости и нормального режима дня», — заявил директор по науке медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько изданию «Газета.Ru».
Исследование охватило более 40 тысяч геномов жителей России различных этносов. Эксперты обнаружили, что частота мутации в гене ZBTB20 у русских составила 9,9%, а среди горских евреев и дагестанцев показатели были еще выше. Интересно, что у якутов и корейцев такая мутация не была обнаружена.
Медицинские специалисты настоятельно советуют людям, страдающим от сезонного аффективного расстройства, уделять больше внимания пребыванию на свежем воздухе, особенно в утренние часы. Для компенсации дефицита света рекомендуется использование светотерапии. Кроме того, важно сохранять активный образ жизни и обеспечивать достаточное освещение в жилых помещениях, создавая теплую и светлую атмосферу. Необходимо также наладить определенный режим сна для поддержания циркадных ритмов организма и рассмотреть возможность использования будильников, имитирующих естественный рассвет, что способствует более мягкому и естественному пробуждению.
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