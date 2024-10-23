Месяц назад шоумен Стас Ярушин из Челябинска стал многодетным отцом. На премии ЖАРА Media Awards артист признался, что новорожденную дочь они с супругой назвали Александрой.
«Стас Ярушин на ЖАРА Media Awards 2024 рассекретил имя своей новорожденной дочери. Малышку назвали Сашей. Девочка родилась месяц назад», — пишет издание Super.ru.
Как переедет Super, Ярушин еще не осознал, что он стал многодетным отцом. Однако шоумен отметил, что рождение третьего ребенка это приятное ощущение.
Помимо новорожденной Александры, Ярушины воспитывают еще двоих детей: старшую дочь Стефанию, которая родилась в 2012 году, и сына Ярослава, родившегося в 2014 году. О том, что Стас Ярушин стал отцом в третий раз стало известно после гала-ужина музыкальной премии «Виктория». На нем он поделился с друзьями счастливой вестью.
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