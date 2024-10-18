Челябинский шоумен Стас Ярушин стал многодетным отцом

Уроженец Челябинска, шоумен Стас Ярушин тайно стал отцом в третий раз. На гала-ужине музыкальной премии «Виктория» артист сообщил, что у него родилась дочь.
«Счастливую весть Стас преподнес на гала-ужине музыкальной премии „Виктория“. Ярушин поделился с друзьями, что у него родился третий ребенок. Как стало известно, у ведущего и его супруги две недели назад родилась дочка», — пишет издание Starhit.
Стас Ярушин и его жена, помимо новорожденной, воспитывают еще двоих детей: старшую дочь Стефанию, которая родилась в 2012 году, и сына Ярослава, родившегося в 2014 году. Как сообщает Starhit, Ярушин и его нынешняя супруга познакомились на съемочной площадке сериала «Универ». Уточняется, что первой женой шоумена была дочь мэра Копейска (Челябинская область) Полина Бисерова, с которой он познакомился в ночном клубе.
В соцсетях Ярушин часто публикует себя вместе с детьми. В апреле он делился юмористическим роликом про школу, снятым вместе с дочерью. Также артист показывал, как его сын делает сальто на трюковом самокате.
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