В Сети появились ориентировки на предполагаемых поджигателей офиса «Единой России» в Перми

Поджигателями офиса «Единой России» в Перми могут быть две женщины 30 и 45 лет. Ориентировку разместил telegram-канал «Прикамские витязи», который ведут ветераны СВО.
«Разыскиваются две женщины: на вид 30 и 45 лет», — сказано в telegram-канале «Прикамские витязи». Также в опубликованном сообщении сказано, что одна из женщин «имеет ожоги лица и рук». В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю данную информацию не комментируют. Пожар в здании на Плеханова, 12, где расположен офис пермских единороссов, произошел ночью 23 октября. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
В руководстве пермского реготделения политической партии не исключили факт поджога офисного здания. Первый замсекретаря регионального отделения ЕР Вячеслав Григорьев рассказал URA.RU, что у здания были обнаружены бутылки с зажигательной смесью, а очевидцы видели, как к офису направлялись два человека. Полиция возбудила уголовное дело по статье о повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
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