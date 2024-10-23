23 октября 2024

В Сети появились ориентировки на предполагаемых поджигателей офиса «Единой России» в Перми

Поджигателями офиса «Единой России» в Перми могут быть две женщины
© Служба новостей «URA.RU»
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Офис пермских единороссов пытались поджечь
Офис пермских единороссов пытались поджечь Фото:

Поджигателями офиса «Единой России» в Перми могут быть две женщины 30 и 45 лет. Ориентировку разместил telegram-канал «Прикамские витязи», который ведут ветераны СВО.

«Разыскиваются две женщины: на вид 30 и 45 лет», — сказано в telegram-канале «Прикамские витязи». Также в опубликованном сообщении сказано, что одна из женщин «имеет ожоги лица и рук». В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю данную информацию не комментируют. Пожар в здании на Плеханова, 12, где расположен офис пермских единороссов, произошел ночью 23 октября. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

В руководстве пермского реготделения политической партии не исключили факт поджога офисного здания. Первый замсекретаря регионального отделения ЕР Вячеслав Григорьев рассказал URA.RU, что у здания были обнаружены бутылки с зажигательной смесью, а очевидцы видели, как к офису направлялись два человека. Полиция возбудила уголовное дело по статье о повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

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Поджигателями офиса «Единой России» в Перми могут быть две женщины 30 и 45 лет. Ориентировку разместил telegram-канал «Прикамские витязи», который ведут ветераны СВО. «Разыскиваются две женщины: на вид 30 и 45 лет», — сказано в telegram-канале «Прикамские витязи». Также в опубликованном сообщении сказано, что одна из женщин «имеет ожоги лица и рук». В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю данную информацию не комментируют. Пожар в здании на Плеханова, 12, где расположен офис пермских единороссов, произошел ночью 23 октября. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. В руководстве пермского реготделения политической партии не исключили факт поджога офисного здания. Первый замсекретаря регионального отделения ЕР Вячеслав Григорьев рассказал URA.RU, что у здания были обнаружены бутылки с зажигательной смесью, а очевидцы видели, как к офису направлялись два человека. Полиция возбудила уголовное дело по статье о повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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