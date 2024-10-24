Актер из «Слово пацана» Иван Янковский ждет от жены откровенных сцен

Пожарская заявила, что Янковский не против ее участия в обнаженных сценах
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарская поддерживает Янковского во всех его начинаниях
Пожарская поддерживает Янковского во всех его начинаниях Фото:

Звезда сериала «Слово пацана», актер Иван Янковский проявляет понимание и поддержку в отношении откровенных сцен, в которых участвует его супруга Диана Пожарская. Об этом рассказала сама Диана.

«Мы профессионалы, я считаю. Если это имеет место быть в картине, если это оправдано, то почему нет?» — передает слова Пожарской издание VOICE. Она добавила, что они обсуждают новые проекты друг с другом, и в их отношениях нет жестких запретов на откровенные сцены.

Диана поддержала Ивана на премьере его нового сериала «Преступление и наказание», подчеркнув, что ей важно быть рядом с ним в его начинаниях. Супруги воспитывают трехлетнего сына.

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Звезда сериала «Слово пацана», актер Иван Янковский проявляет понимание и поддержку в отношении откровенных сцен, в которых участвует его супруга Диана Пожарская. Об этом рассказала сама Диана. «Мы профессионалы, я считаю. Если это имеет место быть в картине, если это оправдано, то почему нет?» — передает слова Пожарской издание VOICE. Она добавила, что они обсуждают новые проекты друг с другом, и в их отношениях нет жестких запретов на откровенные сцены. Диана поддержала Ивана на премьере его нового сериала «Преступление и наказание», подчеркнув, что ей важно быть рядом с ним в его начинаниях. Супруги воспитывают трехлетнего сына.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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