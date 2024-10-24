Прокуратура потребовала уволить мэра челябинского города

Освободить кресло мэра прокуратура потребовала из-за конфликта интересов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Катав-Ивановска (Челябинская область) потребовала освободить от должности мэра города Ивана Решетова. Как отмечено в представлении, у руководителя возник конфликт интересов.

«Требую безотлагательно рассмотреть настоящее представление и решить вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Катав-Ивановского городского поселения Решетова И. Д. Письменно известить прокурора о дате, времени и месте рассмотрения представления», — отмечено в документе за подписью городского прокурора Вячеслава Новоженова. Представление имеется в распоряжении URA.RU.

Совет депутатов соберется 30 октября. Рассмотреть вопрос прокурор обязал в связи с тем, что в отделе городской инженерной инфраструктуры одноименного управления старшим инженером трудится мать главы Елена Решетова. Мэра на пост депутаты избрали 14 февраля 2024 года, родственница работает в мэрии с августа 2022 года.

«Буду оспаривать представление прокурора в суде. Мамы нет в моем прямом подчинении», — заявил URA.RU Решетов.

Собеседник затруднился ответить, кто заявил в прокуратуру. В документе о жалобе речь идет, но податель не назван. Теперь депутаты соберутся, чтобы рассмотреть не только вопросы городского жизнеобеспечения, но и представление прокуратуры. В ноябре 2023 года на другое представление в отношении врио мэра Петра Емельянова парламентарии ответили отказом.

«Решение будет выноситься коллегиально. Представление зарегистрировали 8 октября, а 22 октября глава поселения уведомил комиссию по урегулированию конфликта интересов об озвученном факте», — пояснила URA.RU председатель Совета депутатов Галина Федосеева.

Претензии прокуратуры основаны на том, что Решетов вовремя не сообщил о возможном конфликте интересов. При этом его мать трудится на технической должности, которая не является руководящей.

В муниципалитете столкнулись с острой нехваткой управленцев. У Решетова нет заместителя, отсутствует постоянный руководитель Главного управления по инженерной инфраструктуре.