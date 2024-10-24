Житель Челябинска подговорил курганца незаконно провести мигранта через границу

Челябинец подговорил жителя Куртамышского округа (Курганская область) незаконно переправить на территорию России родственника-иностранца. Все трое были признаны виновными и получили сроки лишения свободы. Об этом рассказали в областной прокуратуре. Согласно сообщению, фигуранты дела признаны виновными по статьям, касающимся организации незаконной миграции и самого акта пересечения границы.
У иностранца имелся запрет на въезд в Россию. «В марте 2024 года обвиняемый из Челябинска согласился оказать помощь своему родственнику в незаконном пересечении границы. Для этого он подговорил курганца за деньги оказать помощь в переправке мигранта», — сообщает telegram-канал регионального ведомства. Криминальную троицу задержали сотрудники погранслужбы.
Помимо лишения свободы на сроки от 1 года 4 месяцев до 1 года 10 месяцев, двум обвиняемым также назначены штрафы в размере 50 тысяч рублей каждому. Приговор пока не вступил в законную силу.
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