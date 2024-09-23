Пермяки, которые сорвали большой куш в лотереи в 2024 году

В 2024 году пермяки выиграли в лотереи 137,6 млн рублей

23 сентября 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Пермяки 14 раз стали миллионерами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2024 году 14 жителей Пермского края выиграли различные государственные лотереи. Их суммарный выигрыш составил 137,6 млн рублей. Но эта сумма станет меньше после вычета налогов. О самых крупных выигрышах жителей Перми, сколько им приходится отдавать государству и мечтах миллионеров — в материале URA.RU. Топ-3 крупных выигрыша пермяков В 2024 году самый крупный приз в размере 36,2 млн рублей пермяк выиграл в январе. Он купил билет за 50 рублей лотереи «Спортлото «6 из 45». Второй по величине выигрыш достался инженеру Роману В. (имя изменено). Он получил 31 млн рублей в такой же лотерее. Третье место среди лотерейных миллионеров из Перми занимает счастливчик, которому досталось 17 млн рублей. Он угадал все числа комбинации в лотерее «Рапидо», сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». В сентябре житель Перми выиграл 3 млн рублей, но эта сумма заняла лишь восьмое место среди выигрышей. Сколько надо платить налогов Выигрыш в лотерею приравнивают к обычным доходам физических лиц, поэтому победителям необходимо заплатить налог. Призы до 4 четырех тысяч рублей налогом не облагаются. Но если пермяк несколько раз в течение года выигрывал небольшие призы, в сумме которые превышают 4 тысячи рублей, ему придется заплатить налог. Выигрыши на сумму до 5 миллионов рублей облагаются налогом в размере 13%. Так, пермяк, который получил 3 млн рублей, заплатит 390 рублей в пользу государства. Если выигрыш больше 5 млн, то на сумму свыше 5 млн вычтут дополнительный налог — 15%. Например, налог на выигрыш в 36,2 млн рублей составит 5,3 млн рублей. Эта сумма складывается из 650 тысяч рублей (13% от 5 млн рублей) и 4,7 млн рублей (15% от 31,2 млн рублей). О чем мечтают миллионеры Пермяки не очень любят распространяться о своих планах на выигрыш. Известно, что инженер Роман на 31 млн рублей решил открыть свою стоматологическую клинику, пенсионерка Галина Казанцева потратит 9,7 млн рублей на новую квартиру, а технолог Марина Ш. за 663,4 тысячи рублей пустит на свое здоровье, сообщили в пресс-службе «Столото». Ранее URA.RU рассказало, что 22 сентября житель Перми выиграл в лотерее 3 млн рублей. Он купил лотерейный билет за 30 рублей в мобильном приложении. Но после вычета налогов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году 14 жителей Пермского края выиграли различные государственные лотереи. Их суммарный выигрыш составил 137,6 млн рублей. Но эта сумма станет меньше после вычета налогов. О самых крупных выигрышах жителей Перми, сколько им приходится отдавать государству и мечтах миллионеров — в материале URA.RU. В 2024 году самый крупный приз в размере 36,2 млн рублей пермяк выиграл в январе. Он купил билет за 50 рублей лотереи «Спортлото «6 из 45». Второй по величине выигрыш достался инженеру Роману В. (имя изменено). Он получил 31 млн рублей в такой же лотерее. Третье место среди лотерейных миллионеров из Перми занимает счастливчик, которому досталось 17 млн рублей. Он угадал все числа комбинации в лотерее «Рапидо», сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». В сентябре житель Перми выиграл 3 млн рублей, но эта сумма заняла лишь восьмое место среди выигрышей. Выигрыш в лотерею приравнивают к обычным доходам физических лиц, поэтому победителям необходимо заплатить налог. Призы до 4 четырех тысяч рублей налогом не облагаются. Но если пермяк несколько раз в течение года выигрывал небольшие призы, в сумме которые превышают 4 тысячи рублей, ему придется заплатить налог. Выигрыши на сумму до 5 миллионов рублей облагаются налогом в размере 13%. Так, пермяк, который получил 3 млн рублей, заплатит 390 рублей в пользу государства. Если выигрыш больше 5 млн, то на сумму свыше 5 млн вычтут дополнительный налог — 15%. Например, налог на выигрыш в 36,2 млн рублей составит 5,3 млн рублей. Эта сумма складывается из 650 тысяч рублей (13% от 5 млн рублей) и 4,7 млн рублей (15% от 31,2 млн рублей). Пермяки не очень любят распространяться о своих планах на выигрыш. Известно, что инженер Роман на 31 млн рублей решил открыть свою стоматологическую клинику, пенсионерка Галина Казанцева потратит 9,7 млн рублей на новую квартиру, а технолог Марина Ш. за 663,4 тысячи рублей пустит на свое здоровье, сообщили в пресс-службе «Столото». Ранее URA.RU рассказало, что 22 сентября житель Перми выиграл в лотерее 3 млн рублей. Он купил лотерейный билет за 30 рублей в мобильном приложении. Но после вычета налогов