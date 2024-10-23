План большой коммунальной реформы в Екатеринбурге сняли с рассмотрения заксо

Из повестки комитета свердловского заксобрания по развитию инфраструктуры и жилищной политики исключили вопрос о переходе Екатеринбурга в новую ценовую зону теплоснабжения. Об этом URA.RU рассказали в управлении информполитики парламента. Рассмотрение плана реформы должно было состояться днем 24 октября.
«Вопрос об обращении администрации Екатеринбурга и Свердловского филиала ПАО „Т Плюс“ о намерении подписать соглашение об отнесении муниципального образования „город Екатеринбург“ к ценовой зоне теплоснабжения снят с повестки. Депутаты не обладают полномочиями по принятию решений в данном вопросе, было желание быть в курсе изменений и выслушать участников процесса, вероятнее всего это будет сделано в рамках круглого стола», — объяснили в управлении.
О том, что мэрия и ПАО «Т-Плюс» (входит в ГК «Ренова» Виктора Вексельберга) подготовили проект внедрения так называемой «альткотельной» в Екатеринбурге, URA.RU сообщило 22 октября. Суть в том, что все теплоснабжающие организации поднимут тариф, приблизив его к рыночным ценам (так, будто строят за свой счет новую котельную — отсюда и название), но не выше установленного Региональной энергетической комиссией (РЭК) предельного размера платы.
Взамен энергетики разработают собственные инвестпрограммы по модернизации коммунальной инфраструктуры и возьмут на себя серьезные обязательства. Переход Екатеринбурга в новую ценовую зону, который «Ренова» лоббировала несколько лет, должно согласовать правительство РФ. Если это произойдет до конца года, то правила вступят в силу с 1 июля 2025-го.
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