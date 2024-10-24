В Перми ищут счастливчика, который выиграл 1 млн рублей в лотерею

Житель Перми стал лотерейным миллионером
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк купил билет в мобильном приложении
Пермяк купил билет в мобильном приложении Фото:

Житель Перми выиграл в государственную лотерею 1 млн рублей. Но за призом он еще не обратился. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

«23 октября 2024 года были разыграны 2 млн рублей. Сразу двое участников из Омской области и Перми выиграли по 1 млн рублей. Победители пока не обратились в лотерейный центр „Столото“. Возможно, они еще не знают о своем везении», — сказано в сообщении.

Уточняется, что пермяку принес удачу билет, купленный в мобильном приложении за 30 рублей. Омичу пришлось потратить на него в три раза больше.

Ранее URA.RU рассказало, что электромонтер из Перми выиграл в лотерею 1,6 млн рублей. Но на руки он получит не всю сумму. Победителю пришлось заплатить налог в размере 200 тысяч рублей.

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Житель Перми выиграл в государственную лотерею 1 млн рублей. Но за призом он еще не обратился. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «23 октября 2024 года были разыграны 2 млн рублей. Сразу двое участников из Омской области и Перми выиграли по 1 млн рублей. Победители пока не обратились в лотерейный центр „Столото“. Возможно, они еще не знают о своем везении», — сказано в сообщении. Уточняется, что пермяку принес удачу билет, купленный в мобильном приложении за 30 рублей. Омичу пришлось потратить на него в три раза больше. Ранее URA.RU рассказало, что электромонтер из Перми выиграл в лотерею 1,6 млн рублей. Но на руки он получит не всю сумму. Победителю пришлось заплатить налог в размере 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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