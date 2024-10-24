Суд изменил приговор экс-замминистру просвещения России Раковой. Видео

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Совещание по реализации национального проекта «Образование» по УрФО. Курган, ракова марина
Суд назначил Марине Раковой условный срок Фото:
новость из сюжета
Дело вице-президента Сбербанка Марины Раковой

Мосгорсуд изменил приговор бывшему заместителю министра просвещения России Марине Раковой. Он заменил пять лет лишения свободы на условный срок.

«Суд постановил приговор осужденной Раковой изменить. Назначенное ей наказание в виде пяти лет лишения свободы считать условным с испытательным сроком пять лет», — передает заявление суда корреспондент «Пятого канала». В результате изменения Ракова избежала реального отбывания наказания в колонии.

В Москве 6 октября 2021 года была задержана Марина Ракова, объявленная в федеральный розыск. Ее подозревают в мошенничестве на особо крупную сумму. Согласно данным правоохранительных органов, она вместе с подельниками была замешана в присвоении свыше 50 миллионов рублей из средств одной из финансовых организаций. В марте 2024 года Марина Ракова подала апелляцию на решение суда.

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Мосгорсуд изменил приговор бывшему заместителю министра просвещения России Марине Раковой. Он заменил пять лет лишения свободы на условный срок. «Суд постановил приговор осужденной Раковой изменить. Назначенное ей наказание в виде пяти лет лишения свободы считать условным с испытательным сроком пять лет», — передает заявление суда корреспондент «Пятого канала». В результате изменения Ракова избежала реального отбывания наказания в колонии. В Москве 6 октября 2021 года была задержана Марина Ракова, объявленная в федеральный розыск. Ее подозревают в мошенничестве на особо крупную сумму. Согласно данным правоохранительных органов, она вместе с подельниками была замешана в присвоении свыше 50 миллионов рублей из средств одной из финансовых организаций. В марте 2024 года Марина Ракова подала апелляцию на решение суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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