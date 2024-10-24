Мосгорсуд изменил приговор бывшему заместителю министра просвещения России Марине Раковой. Он заменил пять лет лишения свободы на условный срок.
«Суд постановил приговор осужденной Раковой изменить. Назначенное ей наказание в виде пяти лет лишения свободы считать условным с испытательным сроком пять лет», — передает заявление суда корреспондент «Пятого канала». В результате изменения Ракова избежала реального отбывания наказания в колонии.
В Москве 6 октября 2021 года была задержана Марина Ракова, объявленная в федеральный розыск. Ее подозревают в мошенничестве на особо крупную сумму. Согласно данным правоохранительных органов, она вместе с подельниками была замешана в присвоении свыше 50 миллионов рублей из средств одной из финансовых организаций. В марте 2024 года Марина Ракова подала апелляцию на решение суда.
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