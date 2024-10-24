Ученый рассказал о неприятных последствиях сильнейшей вспышки на Солнце

Утром 24 октября на Солнце случилась сильнейшая вспышка, выброс после которой может задеть Землю. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. Он добавил, что вспышка может оказать негативное воздействие на Землю и вызвать магнитные бури.
«С точки зрения прогноза магнитных бурь подобные ситуации, когда выброс цепляет Землю краем, крайне неприятны. Математические модели в таких случаях почти всегда выдают бури высокого уровня, которые, однако, часто не реализуются, так как вещество в итоге проходит близко, но всё же мимо планеты», — заявил Богачев в беседе с РИА Новости.
Ученый подчеркнул, что такие ситуации, когда выброс касается Земли краем, создают сложности в прогнозировании магнитных бурь. Часто случается, что фактические влияние на Землю оказывается не таким значительным. По словам директора лаборатории, пик геомагнитной активности предполагается в середину дня субботы.
Магнитные бури могут вызывать негативные последствия, особенно у метеочувствительных людей, включая головные боли, мигрени, повышенную утомляемость и проблемы со сном. Чтобы минимизировать негативные эффекты магнитных бурь, рекомендуется: соблюдать режим дня: избегать чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки, спать 7-8 часов, делать перерывы и поддерживать водный баланс, выпивая 1,5-2 литра воды в день.
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