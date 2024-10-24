В Екатеринбурге заняли 22 участка под новые станции метро

24 октября 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Новые станции и ветки хотят установить до 2045 года Фото: Илья Московец © URA.RU Администрация Екатеринбурга забронировала 22 участка для новых станций метро, куда отныне не пускают застройщиков. Их хотят установить на одной существующей и двух запланированных ветках. Это следует из генплана города до 2045 года, опубликованного на сайте мэрии, с которым ознакомилось URA.RU. Согласно документации, к существующим станциям на первой ветке добавятся: «Калиновская» (возле ТЦ Veer Mall), «Уктусские горы» (ул. Щербакова), «Солнечная» (микрорайон Солнечный), «Академическая» (район Академический). На второй линии планируют установить станции: «Янтарная» (рядом с Срединным кольцом);

«Западная» (ул. Крауля);

«Металлургическая» (перекресток Крауля — Викулова);

«Татищевская» (перекресток Татищева — Токарей);

«Уральских Коммунаров» (перекресток ул. Московская — проспект Ленина);

«Театральная» (возле Оперного театра);

«Восточная» (перекресток ул. Восточная — Ленина);

«Политехническая» (перекресток ул. Гагарина — Ленина);

«Втузгородок» (перекресток ул. Малышева — Комсомольская);

«Каменные палатки» (микрорайон ЖБИ). Еще десять станций будут работать на третьей ветке: «Академическая» (пересечение с первой веткой);

«Краснолесья» (ул. Краснолесья);

«Юго-Западная» (ул. Академика Бардина);

«Московская» (перекресток Московская — Шаумяна);

«Бажовская» (ул. Большакова, пересекается с первой линией);

«Парковая» (перекресток Куйбышева — Луначарского);

«Восточная» (пересечение с первой веткой);

«Гагаринская» (ул. Гагарина и Уральская);

«Комсомольская» (ул. Комсомольская);

«Шарташская» (ул. Блюхера). О том, что горадминистрация следит за границами застройки участков возле предполагаемых станций метро, рассказал вице-мэр Рустам Галямов в ответе на запрос депутата Госдумы от Свердловской области Андрея Альшевских. Так, застройщику «Брусника» уже выдали разрешение на строительство ЖК, не заходя на территорию подземки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Екатеринбурга забронировала 22 участка для новых станций метро, куда отныне не пускают застройщиков. Их хотят установить на одной существующей и двух запланированных ветках. Это следует из генплана города до 2045 года, опубликованного на сайте мэрии, с которым ознакомилось URA.RU. Согласно документации, к существующим станциям на первой ветке добавятся: «Калиновская» (возле ТЦ Veer Mall), «Уктусские горы» (ул. Щербакова), «Солнечная» (микрорайон Солнечный), «Академическая» (район Академический). На второй линии планируют установить станции: Еще десять станций будут работать на третьей ветке: О том, что горадминистрация следит за границами застройки участков возле предполагаемых станций метро, рассказал вице-мэр Рустам Галямов в ответе на запрос депутата Госдумы от Свердловской области Андрея Альшевских. Так, застройщику «Брусника» уже выдали разрешение на строительство ЖК, не заходя на территорию подземки.