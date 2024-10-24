В Екатеринбурге заняли 22 участка под новые станции метро

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Ремонт дорог в центре. Екатеринбург , указатель, пешеходы, метро
Новые станции и ветки хотят установить до 2045 года Фото:

Администрация Екатеринбурга забронировала 22 участка для новых станций метро, куда отныне не пускают застройщиков. Их хотят установить на одной существующей и двух запланированных ветках. Это следует из генплана города до 2045 года, опубликованного на сайте мэрии, с которым ознакомилось URA.RU.

Согласно документации, к существующим станциям на первой ветке добавятся: «Калиновская» (возле ТЦ Veer Mall), «Уктусские горы» (ул. Щербакова), «Солнечная» (микрорайон Солнечный), «Академическая» (район Академический). На второй линии планируют установить станции:

  • «Янтарная» (рядом с Срединным кольцом);
  • «Западная» (ул. Крауля);
  • «Металлургическая» (перекресток Крауля — Викулова);
  • «Татищевская» (перекресток Татищева — Токарей);
  • «Уральских Коммунаров» (перекресток ул. Московская — проспект Ленина);
  • «Театральная» (возле Оперного театра);
  • «Восточная» (перекресток ул. Восточная — Ленина);
  • «Политехническая» (перекресток ул. Гагарина — Ленина);
  • «Втузгородок» (перекресток ул. Малышева — Комсомольская);
  • «Каменные палатки» (микрорайон ЖБИ).

Еще десять станций будут работать на третьей ветке:

  • «Академическая» (пересечение с первой веткой);
  • «Краснолесья» (ул. Краснолесья);
  • «Юго-Западная» (ул. Академика Бардина);
  • «Московская» (перекресток Московская — Шаумяна);
  • «Бажовская» (ул. Большакова, пересекается с первой линией);
  • «Парковая» (перекресток Куйбышева — Луначарского);
  • «Восточная» (пересечение с первой веткой);
  • «Гагаринская» (ул. Гагарина и Уральская);
  • «Комсомольская» (ул. Комсомольская);
  • «Шарташская» (ул. Блюхера).

О том, что горадминистрация следит за границами застройки участков возле предполагаемых станций метро, рассказал вице-мэр Рустам Галямов в ответе на запрос депутата Госдумы от Свердловской области Андрея Альшевских. Так, застройщику «Брусника» уже выдали разрешение на строительство ЖК, не заходя на территорию подземки.

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Администрация Екатеринбурга забронировала 22 участка для новых станций метро, куда отныне не пускают застройщиков. Их хотят установить на одной существующей и двух запланированных ветках. Это следует из генплана города до 2045 года, опубликованного на сайте мэрии, с которым ознакомилось URA.RU. Согласно документации, к существующим станциям на первой ветке добавятся: «Калиновская» (возле ТЦ Veer Mall), «Уктусские горы» (ул. Щербакова), «Солнечная» (микрорайон Солнечный), «Академическая» (район Академический). На второй линии планируют установить станции: Еще десять станций будут работать на третьей ветке: О том, что горадминистрация следит за границами застройки участков возле предполагаемых станций метро, рассказал вице-мэр Рустам Галямов в ответе на запрос депутата Госдумы от Свердловской области Андрея Альшевских. Так, застройщику «Брусника» уже выдали разрешение на строительство ЖК, не заходя на территорию подземки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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