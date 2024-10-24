В Екатеринбурге заняли 22 участка под новые станции метро

Администрация Екатеринбурга забронировала 22 участка для новых станций метро, куда отныне не пускают застройщиков. Их хотят установить на одной существующей и двух запланированных ветках. Это следует из генплана города до 2045 года, опубликованного на сайте мэрии, с которым ознакомилось URA.RU.
Согласно документации, к существующим станциям на первой ветке добавятся: «Калиновская» (возле ТЦ Veer Mall), «Уктусские горы» (ул. Щербакова), «Солнечная» (микрорайон Солнечный), «Академическая» (район Академический). На второй линии планируют установить станции:
- «Янтарная» (рядом с Срединным кольцом);
- «Западная» (ул. Крауля);
- «Металлургическая» (перекресток Крауля — Викулова);
- «Татищевская» (перекресток Татищева — Токарей);
- «Уральских Коммунаров» (перекресток ул. Московская — проспект Ленина);
- «Театральная» (возле Оперного театра);
- «Восточная» (перекресток ул. Восточная — Ленина);
- «Политехническая» (перекресток ул. Гагарина — Ленина);
- «Втузгородок» (перекресток ул. Малышева — Комсомольская);
- «Каменные палатки» (микрорайон ЖБИ).
Еще десять станций будут работать на третьей ветке:
- «Академическая» (пересечение с первой веткой);
- «Краснолесья» (ул. Краснолесья);
- «Юго-Западная» (ул. Академика Бардина);
- «Московская» (перекресток Московская — Шаумяна);
- «Бажовская» (ул. Большакова, пересекается с первой линией);
- «Парковая» (перекресток Куйбышева — Луначарского);
- «Восточная» (пересечение с первой веткой);
- «Гагаринская» (ул. Гагарина и Уральская);
- «Комсомольская» (ул. Комсомольская);
- «Шарташская» (ул. Блюхера).
О том, что горадминистрация следит за границами застройки участков возле предполагаемых станций метро, рассказал вице-мэр Рустам Галямов в ответе на запрос депутата Госдумы от Свердловской области Андрея Альшевских. Так, застройщику «Брусника» уже выдали разрешение на строительство ЖК, не заходя на территорию подземки.
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