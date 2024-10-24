Путин назвал «болью» гуманитарную катастрофу в Газе

Президент Российской Федерации Владимир Путин охарактеризовал гуманитарное положение в секторе Газа как катастрофическое. По его словам, особая тяжесть ситуации в Газе вызывает боль у большинства населения мира.
«Но гуманитарная катастрофа в Газе — это, конечно, особая ситуация. И все, что там происходит, не может не отдаваться и отдается болью в сердце у подавляющего большинства людей на планете», — заявил Путин в ходе саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич». Трансляция велась в telegram-канале Кремля. Российский лидер призвал страны объединиться и сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию в секторе Газа.
Ситуация в секторе Газа ухудшилась после нападения палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Тогда погибло около двух тысяч мирных жителей. С того момента арабо-израильский конфликт обострился. На саммите БРИКС страны приняли декларацию, в которой пункт о ситуации в секторе Газа стал одним из самых объемных и занял целую страницу. В нем лидеры стран осудили нападения на сотрудников ООН, угрозы их безопасности и призвали Израиль немедленно прекратить подобные действия
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