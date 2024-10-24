Путин назвал «болью» гуманитарную катастрофу в Газе

Путин сравнил с «болью» гуманитарную катастрофу в Газе
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Путин призвал лидеров стран БРИКС сделать все необходимое, чтобы в корне изменить ситуацию в секторе Газа
Путин призвал лидеров стран БРИКС сделать все необходимое, чтобы в корне изменить ситуацию в секторе Газа Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС 2024 в Казани

Президент Российской Федерации Владимир Путин охарактеризовал гуманитарное положение в секторе Газа как катастрофическое. По его словам, особая тяжесть ситуации в Газе вызывает боль у большинства населения мира. 

«Но гуманитарная катастрофа в Газе — это, конечно, особая ситуация. И все, что там происходит, не может не отдаваться и отдается болью в сердце у подавляющего большинства людей на планете», — заявил Путин в ходе саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич». Трансляция велась в telegram-канале Кремля. Российский лидер призвал страны объединиться и сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию в секторе Газа.

Ситуация в секторе Газа ухудшилась после нападения палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Тогда погибло около двух тысяч мирных жителей. С того момента арабо-израильский конфликт обострился. На саммите БРИКС страны приняли декларацию, в которой пункт о ситуации в секторе Газа стал одним из самых объемных и занял целую страницу. В нем лидеры стран осудили нападения на сотрудников ООН, угрозы их безопасности и призвали Израиль немедленно прекратить подобные действия

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Президент Российской Федерации Владимир Путин охарактеризовал гуманитарное положение в секторе Газа как катастрофическое. По его словам, особая тяжесть ситуации в Газе вызывает боль у большинства населения мира.  «Но гуманитарная катастрофа в Газе — это, конечно, особая ситуация. И все, что там происходит, не может не отдаваться и отдается болью в сердце у подавляющего большинства людей на планете», — заявил Путин в ходе саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич». Трансляция велась в telegram-канале Кремля. Российский лидер призвал страны объединиться и сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию в секторе Газа. Ситуация в секторе Газа ухудшилась после нападения палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Тогда погибло около двух тысяч мирных жителей. С того момента арабо-израильский конфликт обострился. На саммите БРИКС страны приняли декларацию, в которой пункт о ситуации в секторе Газа стал одним из самых объемных и занял целую страницу. В нем лидеры стран осудили нападения на сотрудников ООН, угрозы их безопасности и призвали Израиль немедленно прекратить подобные действия
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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