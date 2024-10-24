Генсек ООН призвал к справедливому миру на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил на встрече в формате «аутрич» / «БРИКС плюс».
«Нам нужен мир на Украине. Справедливый мир в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи», — передает ТАСС слова Гутерриша. Генсек ООН добавил, что мировые конфликты должны решаться на основе ценностей Устава организации и территориальной целостности государств.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала внесение в базу украинского сайта «Миротворец» Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, передает RT. Она назвала сайт «террористической ячейкой» и сказала, что он начал «пожирать их же собственных протеже».
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