Генсек ООН призвал к справедливому миру на Украине

Генсек ООН Гутерриш: нам нужен справедливый мир на Украине
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Гутерриш заявил, что мир на Украине должен быть достигнут в соответствии с Уставом ООН
Гутерриш заявил, что мир на Украине должен быть достигнут в соответствии с Уставом ООН Фото:
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил на встрече в формате «аутрич» / «БРИКС плюс».

«Нам нужен мир на Украине. Справедливый мир в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи», — передает ТАСС слова Гутерриша. Генсек ООН добавил, что мировые конфликты должны решаться на основе ценностей Устава организации и территориальной целостности государств.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала внесение в базу украинского сайта «Миротворец» Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, передает RT. Она назвала сайт «террористической ячейкой» и сказала, что он начал «пожирать их же собственных протеже».

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил на встрече в формате «аутрич» / «БРИКС плюс». «Нам нужен мир на Украине. Справедливый мир в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи», — передает ТАСС слова Гутерриша. Генсек ООН добавил, что мировые конфликты должны решаться на основе ценностей Устава организации и территориальной целостности государств. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала внесение в базу украинского сайта «Миротворец» Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, передает RT. Она назвала сайт «террористической ячейкой» и сказала, что он начал «пожирать их же собственных протеже».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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