«Ашан» опроверг информацию об уходе из России

Российские представители корпорации «Ашан» опровергли информацию о том, что французский ритейлер Auchan собирается уходить из России. Об этом сеть гипермаркетов сообщила в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».
«Уже несколько лет ходят слухи о продаже Ашан Ритейл Россия и уходе нашей компании с российского рынка, которые мы неоднократно опровергали. Каждый раз ответ АШАН был одинаковым: „Мы не комментируем слухи“», — ответили представители на комментарий пользователя в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее газета Le Figaro сообщила, что французский ритейлер Auchan собирается продать свои филиалы в России из-за санкций против РФ. Однако в апреле замглавы российского Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что «Ашан» намерен продолжить работу в России, передает RT.
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