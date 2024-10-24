«Ашан» опроверг информацию об уходе из России

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Российский «Ашан» назвал информацию об уходе слухами
Российский «Ашан» назвал информацию об уходе слухами Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские представители корпорации «Ашан» опровергли информацию о том, что французский ритейлер Auchan собирается уходить из России. Об этом сеть гипермаркетов сообщила в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». 

«Уже несколько лет ходят слухи о продаже Ашан Ритейл Россия и уходе нашей компании с российского рынка, которые мы неоднократно опровергали. Каждый раз ответ АШАН был одинаковым: „Мы не комментируем слухи“», — ответили представители на комментарий пользователя в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее газета Le Figaro сообщила, что французский ритейлер Auchan собирается продать свои филиалы в России из-за санкций против РФ. Однако в апреле замглавы российского Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что «Ашан» намерен продолжить работу в России, передает RT.

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Российские представители корпорации «Ашан» опровергли информацию о том, что французский ритейлер Auchan собирается уходить из России. Об этом сеть гипермаркетов сообщила в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».  «Уже несколько лет ходят слухи о продаже Ашан Ритейл Россия и уходе нашей компании с российского рынка, которые мы неоднократно опровергали. Каждый раз ответ АШАН был одинаковым: „Мы не комментируем слухи“», — ответили представители на комментарий пользователя в социальной сети «ВКонтакте». Ранее газета Le Figaro сообщила, что французский ритейлер Auchan собирается продать свои филиалы в России из-за санкций против РФ. Однако в апреле замглавы российского Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что «Ашан» намерен продолжить работу в России, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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