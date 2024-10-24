Шесть российских кинокомпаний получат деньги из бюджета Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермь становится выгодной съемочной площадкой для кинопродюсеров
Пермь становится выгодной съемочной площадкой для кинопродюсеров Фото:

Власти Пермского края определили кинокомпании, которые получат деньги из регионального бюджета. Рибейт выиграли создатели шести фильмов, снятых в Прикамье, сообщила министр культуры Алла Платонова.

«Шесть кинокомпаний выиграли рибейт от Пермского края в 2024 году! Кинокомпании, предоставившие подтверждающие затраты документы, в ближайшие месяцы получат выплату», — написала Платонова в Telegram.

Общая сумма возврата — более 75 млн рублей. Самую большую выплату — более 20,4 млн рублей — получит кинокомпания «Сильвер продакшн», снимавшая в Перми фильм «Пальма 2». Также траты, понесенные во время съемок, компенсируют авторам фильмов и сериалов «Урок», «Втроем», «Романовы: преданность и предательство», «Никто не знает про Маньпупунер»» и «Аэропорт». По данным минкульта, основные издержки кинопродюсеров при работе в Пермском крае пришлись на оплату аренды техники, транспорта и жилья, а также создание декораций.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Пермского края определили кинокомпании, которые получат деньги из регионального бюджета. Рибейт выиграли создатели шести фильмов, снятых в Прикамье, сообщила министр культуры Алла Платонова. «Шесть кинокомпаний выиграли рибейт от Пермского края в 2024 году! Кинокомпании, предоставившие подтверждающие затраты документы, в ближайшие месяцы получат выплату», — написала Платонова в Telegram. Общая сумма возврата — более 75 млн рублей. Самую большую выплату — более 20,4 млн рублей — получит кинокомпания «Сильвер продакшн», снимавшая в Перми фильм «Пальма 2». Также траты, понесенные во время съемок, компенсируют авторам фильмов и сериалов «Урок», «Втроем», «Романовы: преданность и предательство», «Никто не знает про Маньпупунер»» и «Аэропорт». По данным минкульта, основные издержки кинопродюсеров при работе в Пермском крае пришлись на оплату аренды техники, транспорта и жилья, а также создание декораций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...