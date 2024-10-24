Шесть российских кинокомпаний получат деньги из бюджета Пермского края

Власти Пермского края определили кинокомпании, которые получат деньги из регионального бюджета. Рибейт выиграли создатели шести фильмов, снятых в Прикамье, сообщила министр культуры Алла Платонова.
«Шесть кинокомпаний выиграли рибейт от Пермского края в 2024 году! Кинокомпании, предоставившие подтверждающие затраты документы, в ближайшие месяцы получат выплату», — написала Платонова в Telegram.
Общая сумма возврата — более 75 млн рублей. Самую большую выплату — более 20,4 млн рублей — получит кинокомпания «Сильвер продакшн», снимавшая в Перми фильм «Пальма 2». Также траты, понесенные во время съемок, компенсируют авторам фильмов и сериалов «Урок», «Втроем», «Романовы: преданность и предательство», «Никто не знает про Маньпупунер»» и «Аэропорт». По данным минкульта, основные издержки кинопродюсеров при работе в Пермском крае пришлись на оплату аренды техники, транспорта и жилья, а также создание декораций.
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