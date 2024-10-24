РВ: батальон ВСУ попал в окружение в донецком Горняке

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ВС РФ взяли солдат ВСУ в "клещи" в ДНР
ВС РФ взяли солдат ВСУ в "клещи" в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Горняке на донецком направлении продолжаются ожесточенные бои. ВС РФ удалось порвать оборону и взять в окружение целый батальон ВСУ, сообщают российские военкоры.

«Армия России молниеносно прорвалась в Горняке, часть сил ВСУ разгромлены, попали в окружение, а часть бежала с позиций», — передает telegram-канал «Операция Z: военкоры Русской весны». Там также сказано, что командование ВСУ пообещало направить подкрепление, однако помощь так и не прибыла.

В результате, как сообщают родственники военнослужащих ВСУ в соцсетях, подразделение понесло значительные потери. В конечном итоге, батальон был вынужден покинуть свои позиции, что привело к угрозам расстрела со стороны командования.

После попытки выйти из окружения, командование потребовало вернуться в Горняк. Однако большинство солдат отказались выполнять приказ из-за морального и физического истощения. В связи с этим против дезертиров были поданы заявления в Государственное бюро расследований с обвинениями в дезертирстве.

Это не первый случай, когда украинские бойцы отказываются выполнять приказы своих командиров. Так, испанская газета El Pa?s со ссылкой на украинского военного сообщила, что 116-я бригада Сил территориальной обороны ВСУ устроила мятеж во время нахождения на позициях в городе Курахово в ДНР. Боевики отказались выполнять приказы, после чего их переправили в Сумы, передает RT.

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил такое поведение украинских бойцов. Он отметил, что то, что сейчас проходит на фронте — последствие принудительной мобилизации. По его словам, из-за этого украинцы открыто саботируют боевые действия, передает MK.RU.

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В Горняке на донецком направлении продолжаются ожесточенные бои. ВС РФ удалось порвать оборону и взять в окружение целый батальон ВСУ, сообщают российские военкоры. «Армия России молниеносно прорвалась в Горняке, часть сил ВСУ разгромлены, попали в окружение, а часть бежала с позиций», — передает telegram-канал «Операция Z: военкоры Русской весны». Там также сказано, что к омандование ВСУ пообещало направить подкрепление, однако помощь так и не прибыла. В результате, как сообщают родственники военнослужащих ВСУ в соцсетях, подразделение понесло значительные потери. В конечном итоге, батальон был вынужден покинуть свои позиции, что привело к угрозам расстрела со стороны командования. После попытки выйти из окружения, командование потребовало вернуться в Горняк. Однако большинство солдат отказались выполнять приказ из-за морального и физического истощения. В связи с этим против дезертиров были поданы заявления в Государственное бюро расследований с обвинениями в дезертирстве. Это не первый случай, когда украинские бойцы отказываются выполнять приказы своих командиров. Так, испанская газета El Pa?s со ссылкой на украинского военного сообщила, что 116-я бригада Сил территориальной обороны ВСУ устроила мятеж во время нахождения на позициях в городе Курахово в ДНР. Боевики отказались выполнять приказы, после чего их переправили в Сумы, передает RT. Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил такое поведение украинских бойцов. Он отметил, что то, что сейчас проходит на фронте — последствие принудительной мобилизации. По его словам, из-за этого украинцы открыто саботируют боевые действия, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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