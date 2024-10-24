Писательница и историк моды погибла от рук мигранта в Москве: чем известна Раиса Кирсанова

Пьяный иностранец забил до смерти писательницу-пенсионерку Раису Кирсанову
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кирсанова погибла в реанимации, не приходя в сознание
Кирсанова погибла в реанимации, не приходя в сознание Фото:

Раиса Кирсанова — российская писательница, искусствовед, специалист по истории одежды. Ночью, 20 октября, пьяный мигрант из Киргизии проник в квартиру 78-летней писательницы и до смерти избил ее. О биографии, карьере и трагической смерти Кирсановой — в материале URA.RU.

Путь искусствоведа

Раиса Кирсанова родилась в 1945 году. В 1969 году она завершила обучение на историческом факультете Московского государственного университета по специализации «история искусства». С 1969 по 1979 года она работала в Государственном музее искусства Востока.

Ее карьера продолжилась в Государственном институте исследования искусств, где с 2018 года Кирсанова исполняла обязанности ведущего научного сотрудника в секторе русского искусства Нового и Новейшего времени.

Как Кирсанова стала писательницей

В 1989 году в издательстве «Книга» была опубликована ее первая работа под названием «Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. Костюм-вещь и образ в русской литературе XIX века». Также Кирсанова является автором множества научно-популярных и просветительских статей в различных периодических изданиях, включая регулярные колонки в журнале «Родина» с 1996 по 2005 годы.

В своих работах писательница раскрывает значение различных предметов повседневной жизни, доступное современным читателям и зрителям, но часто непонятное для будущих поколений. За свою карьеру Кирсанова стала автором восьми книг и 25 научных статей.

14 февраля 2024 года Кирсанова опубликовала статью «Тайные языки прошлых столетий: цветы, веера и перчатки»»» на портале «Культура.РФ». 18 июля того же года была представлена ее новая книга об истории ржаксинских храмов «Сохрани нас под кровом Твоим».

Награды и достижения

Кирсанова была удостоена орденом МК СССР «Отличник шефства над селом» в 1974 году. В 2006 году в Сочи, Национальная Академия индустрии моды присудила ей Национальную Премию в индустрии моды «За честь и достоинство в профессии».

Трагическая смерть

Ночью, 20 октября, Кирасанова была убита мигрантом из Киргизии в Москве, передает ИА Regnum. Преступник Акылбек проник в незапертую квартиру пенсионерки и избил ее до смерти.

Кирсанова была срочно госпитализирована с серьезными травмами головы. Врачи московской больницы констатировали у нее закрытую черепно-мозговую травму. Состояние женщины оставалось критическим, и вскоре она умерла, так и не придя в сознание.

Подозреваемый был задержан. Он заявил следователям, что не помнит деталей произошедшего и не способен объяснить мотивы своих действий, приведших к смерти пожилой женщины. По данному факту возбуждены два уголовных дела, предусматривающие ответственность за убийство, совершенное из хулиганских побуждений, и нарушение неприкосновенности жилища с использованием насилия. Расследование дела находится под особым контролем центрального аппарата Следственного комитета России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Раиса Кирсанова — российская писательница, искусствовед, специалист по истории одежды. Ночью, 20 октября, пьяный мигрант из Киргизии проник в квартиру 78-летней писательницы и до смерти избил ее. О биографии, карьере и трагической смерти Кирсановой — в материале URA.RU. Путь искусствоведа Раиса Кирсанова родилась в 1945 году. В 1969 году она завершила обучение на историческом факультете Московского государственного университета по специализации «история искусства». С 1969 по 1979 года она работала в Государственном музее искусства Востока. Ее карьера продолжилась в Государственном институте исследования искусств, где с 2018 года Кирсанова исполняла обязанности ведущего научного сотрудника в секторе русского искусства Нового и Новейшего времени. Как Кирсанова стала писательницей В 1989 году в издательстве «Книга» была опубликована ее первая работа под названием «Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. Костюм-вещь и образ в русской литературе XIX века». Также Кирсанова является автором множества научно-популярных и просветительских статей в различных периодических изданиях, включая регулярные колонки в журнале «Родина» с 1996 по 2005 годы. В своих работах писательница раскрывает значение различных предметов повседневной жизни, доступное современным читателям и зрителям, но часто непонятное для будущих поколений. За свою карьеру Кирсанова стала автором восьми книг и 25 научных статей. 14 февраля 2024 года Кирсанова опубликовала статью «Тайные языки прошлых столетий: цветы, веера и перчатки»»» на портале «Культура.РФ». 18 июля того же года была представлена ее новая книга об истории ржаксинских храмов «Сохрани нас под кровом Твоим». Награды и достижения Кирсанова была удостоена орденом МК СССР «Отличник шефства над селом» в 1974 году. В 2006 году в Сочи, Национальная Академия индустрии моды присудила ей Национальную Премию в индустрии моды «За честь и достоинство в профессии». Трагическая смерть Ночью, 20 октября, Кирасанова была убита мигрантом из Киргизии в Москве, передает ИА Regnum. Преступник Акылбек проник в незапертую квартиру пенсионерки и избил ее до смерти. Кирсанова была срочно госпитализирована с серьезными травмами головы. Врачи московской больницы констатировали у нее закрытую черепно-мозговую травму. Состояние женщины оставалось критическим, и вскоре она умерла, так и не придя в сознание. Подозреваемый был задержан. Он заявил следователям, что не помнит деталей произошедшего и не способен объяснить мотивы своих действий, приведших к смерти пожилой женщины. По данному факту возбуждены два уголовных дела, предусматривающие ответственность за убийство, совершенное из хулиганских побуждений, и нарушение неприкосновенности жилища с использованием насилия. Расследование дела находится под особым контролем центрального аппарата Следственного комитета России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...