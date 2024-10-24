Путин указал на прямую заинтересованность Запада в эскалации конфликта на Украине

Путин: Запад заинтересован в эскалации конфликта на Украине
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Путин обвинил коллективный Запад в обострении конфликта на Украине
Путин обвинил коллективный Запад в обострении конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС 2024 в Казани

Западные страны, в том числе США, напрямую заинтересованы в эскалации украинского конфликта. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что госпереворот на Украине в 2014 году, поддержанный США, привел к обострению конфликта.

«Не действия РФ привели к эскалации, а госпереворот 2014 года, поддержанный США, даже сказали, сколько денег потратили на него. Восемь лет нас обманывали минским соглашением», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани. Трансляция велась в telegram-канале Кремля. Он также подчеркнул, что это время страны Запада использовали для вооружения Украины. По его словам, поставки оружия привели к непосредственному участию военнослужащих государств-членов НАТО в конфликте.

В качестве примера Путин привел участие иностранных специалистов в запуске украинских беспилотников в Черном море. Российский лидер также отметил использование иностранных инструкторов и высокоточного оружия, включая американские ракеты ATACMS и британские Storm Shadows. Он добавил, что Украина не способна осуществлять подобные операции без поддержки Запада и прямого участия офицеров из стран НАТО.

Пресс-конференция проходит в выставочном комплексе «Казань Экспо». На ней Путин выступит с подведением итогов трехдневного саммита и ответит на вопросы представителей прессы. Ожидается, что мероприятие посетят более 300 журналистов, в том числе из недружественных стран.

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Западные страны, в том числе США, напрямую заинтересованы в эскалации украинского конфликта. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что госпереворот на Украине в 2014 году, поддержанный США, привел к обострению конфликта. «Не действия РФ привели к эскалации, а госпереворот 2014 года, поддержанный США, даже сказали, сколько денег потратили на него. Восемь лет нас обманывали минским соглашением», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани. Трансляция велась в telegram-канале Кремля. Он также подчеркнул, что это время страны Запада использовали для вооружения Украины. По его словам, поставки оружия привели к непосредственному участию военнослужащих государств-членов НАТО в конфликте. В качестве примера Путин привел участие иностранных специалистов в запуске украинских беспилотников в Черном море. Российский лидер также отметил использование иностранных инструкторов и высокоточного оружия, включая американские ракеты ATACMS и британские Storm Shadows. Он добавил, что Украина не способна осуществлять подобные операции без поддержки Запада и прямого участия офицеров из стран НАТО. Пресс-конференция проходит в выставочном комплексе «Казань Экспо». На ней Путин выступит с подведением итогов трехдневного саммита и ответит на вопросы представителей прессы. Ожидается, что мероприятие посетят более 300 журналистов, в том числе из недружественных стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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