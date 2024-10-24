Путин: ВС РФ уверенно наступают на всех участках линии боевого соприкосновения

ВС РФ уверенно наступают на всех участках линии боевого соприкосновения в зоне СВО. А в Курской области приступили к ликвидации группировки ВСУ количеством 2000 человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС,
«Российская армия действует уверенно, продвигается вперед на всех участках линии соприкосновения. В Курской области попала в окружение группировка из 2000 солдат ВСУ. Попытки разблокировать окружение извне не удались Российские войска приступили к ликвидации этой группировки», — отметил Путин. Трансляция ведется в telegram-канале Кремля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.