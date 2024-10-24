Путин: ВС РФ уверенно наступают на всех участках линии боевого соприкосновения

Путин: ВС РФ блокировали 2000 солдат ВСУ в Курской области

24 октября 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

Путин рассказал об успехах ВС РФ на СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ уверенно наступают на всех участках линии боевого соприкосновения в зоне СВО. А в Курской области приступили к ликвидации группировки ВСУ количеством 2000 человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, «Российская армия действует уверенно, продвигается вперед на всех участках линии соприкосновения. В Курской области попала в окружение группировка из 2000 солдат ВСУ. Попытки разблокировать окружение извне не удались Российские войска приступили к ликвидации этой группировки», — отметил Путин. Трансляция ведется в telegram-канале Кремля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ уверенно наступают на всех участках линии боевого соприкосновения в зоне СВО. А в Курской области приступили к ликвидации группировки ВСУ количеством 2000 человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, «Российская армия действует уверенно, продвигается вперед на всех участках линии соприкосновения. В Курской области попала в окружение группировка из 2000 солдат ВСУ. Попытки разблокировать окружение извне не удались Российские войска приступили к ликвидации этой группировки», — отметил Путин. Трансляция ведется в telegram-канале Кремля.