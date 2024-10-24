Путин: ВС РФ уверенно наступают на всех участках линии боевого соприкосновения

Путин: ВС РФ блокировали 2000 солдат ВСУ в Курской области
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин рассказал об успехах ВС РФ на СВО Фото:
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ВС РФ уверенно наступают на всех участках линии боевого соприкосновения в зоне СВО. А в Курской области приступили к ликвидации группировки ВСУ количеством 2000 человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС,

«Российская армия действует уверенно, продвигается вперед на всех участках линии соприкосновения. В Курской области попала в окружение группировка из 2000 солдат ВСУ. Попытки разблокировать окружение извне не удались Российские войска приступили к ликвидации этой группировки», — отметил Путин. Трансляция ведется в telegram-канале Кремля.

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ВС РФ уверенно наступают на всех участках линии боевого соприкосновения в зоне СВО. А в Курской области приступили к ликвидации группировки ВСУ количеством 2000 человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, «Российская армия действует уверенно, продвигается вперед на всех участках линии соприкосновения. В Курской области попала в окружение группировка из 2000 солдат ВСУ. Попытки разблокировать окружение извне не удались Российские войска приступили к ликвидации этой группировки», — отметил Путин. Трансляция ведется в telegram-канале Кремля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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