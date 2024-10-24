На стоимости сливочного масла отражается не только увеличение стоимости молока, которое используют в качестве сырья. Бренд, под которым его продают, тоже влияет на ценообразование этого продукта, уточнил корреспонденту URA.RU профессор кафедры Международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Константин Лебедев.
Это одно из условий рынка, в которых вынуждены действовать как производители, так и торговые сети, выставляя цену на сливочное масло. По словам эксперта, в стоимости масла очень много переменных.
«Запрос на сливочное масло со стороны покупателей может существенно варьироваться. Тут важную роль играют предпочтения людей. Если они берут масло от популярных производителей, то на эти продукты сразу начинают увеличивать торговые наценки», — объясняет Константин Лебедев.
Он отмечает, что если брать продукт за 100%, то 70% от этой себестоимости составляет сырое молоко. Поэтому, когда цены на него взлетают из-за дефицита или каких-то других факторов, то и масло дорожает.
«Остальные 30% можно разделить примерно пополам. Около 15% уходит на то, чтобы переработать продукт. И столько же процентов распределяются на несколько звеньев: на то, чтобы привезти продукт к покупателю, продвинуть свой бренд на рынке с помощью рекламы, ну и чтобы реализовать его в магазинах», — добавил профессор.
Ранее в Молочном союзе России отметили, что бежать скупать сливочное масло не стоит — на рынке оно есть. А все недостатки покроют за счет наращивания импорта из других стран.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.