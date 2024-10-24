Рост цен на сливочное масло собьют поставками из дальних стран

В России появились новые поставщики сливочного масла — ими стали компании из Ирана и Индии. Вице-премьер Дмитрий Патрушев дал поручения по стабилизации цен на этот продукт — одно из них — увеличение импорта. Эксперты объяснили URA.RU, что власти хотят точечные меры превратить в системный подход по предотвращению ситуаций, подобных росту цен на яйца и масло.
Ставка на импорт
На совещании с производителями, представителями крупных торговых сетей и заинтересованными ведомствами, вице-премьер отметил, что для того, чтобы выровнять цены на сливочное масло, нужна совокупность действий. Одним из механизмов он назвал увеличение импорта.
«Однако это не должно отменять задачу системного наращивания производства продукции. Молочная отрасль — это социально значимое направление агропромышленного комплекса. Понимая это, правительство не первый год предоставляет производителям и переработчикам целый комплекс мер государственной поддержки», — приводит пресс-служба правительства слова Дмитрия Патрушева.
Вице-премьер напомнил, что сливочное масло подлежит обязательной маркировке, а это значит, можно проследить его путь от производства до момента покупки. Это помогает увидеть всю цепочку ценообразования.
Расклад по маслу
По данным Росстата, в сентябре стоимость сливочного масла в России составила около 1021 рубль за килограмм. В сравнении, в январе этого года продукцию можно было купить за 876 рублей за килограмм. А в прошлом году цены были на уровне 824 и 836 рублей за килограмм соответственно. В доковидный 2019 год за килограмм сливочного масла в сентябре надо было отдать 595 рублей.
Причины повышения стоимости можно поискать в процессе ценообразования масла, обращает внимание URA.RU профессор кафедры Международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Константин Лебедев.
«В структуре себестоимости цены на сырье составляют в районе 70%. Помимо этого, на производство сливочного масла влияют затраты на переработку, на которые приходится около 15%. И столько же уходит на транспортировку, рекламу и продажу. Но не стоит забывать и о маркетинговых факторах — спрос на сливочное масло может существенно варьироваться в зависимости от потребительских предпочтений и тенденций на рынке. Это сказывается и на цене, то есть продукты популярных торговых марок имеют более высокие торговые наценки», — рассказал Константин Лебедев.
Он добавил, что не только повышенная себестоимость сырья повлияла на цену масла. Проблема может заключаться и в оборудовании на производствах.
«Безусловно, они могут значительно замедлить производственный процесс, увеличивая затраты на поддержку или замену устаревших или поврежденных машин. Санкции ограничивают доступ к технологиям, что также затрудняет обновление производственных линий. Все это создает непростую ситуацию для производителей: им приходится искать способы оптимизации затрат, чтобы сохранить конкурентоспособность, что в конечном итоге сказывается на ценах для потребителей», — сообщил эксперт.
Подключили Индию и Иран
Сливочное масло на рынке есть: никакого дефицита не ожидается, и скупать его, боясь, что оно закончится, точно не стоит, считает председатель Совета Молочного союза России Людмила Маницкая. Ей эта ситуация напомнила проблему с яйцами, когда ими закупались впрок даже те, кто их не ел, тем самым провоцируя разницу между спросом и предложением.
«По моим подсчетам, не хватает в год 40 тысяч тонн продукции. Раньше у нас было много импортеров: из Новой Зеландии, из Европы и других соседних стран. Сейчас же сливочное масло поступает, в основном, из Белоруссии. Но, видимо, нам этих объемов недостаточно», — сказала Людмила Маницкая.
Так что, Россия нашла новые рынки, из которых можно ввозить сливочное масло — это Индия и Иран. Разрешение на поставки в страну из этих государств дал Россельхознадзор.
«Хочу подчеркнуть, что в Россию импортируют высококачественную продукцию. О том, что в упаковке вместо сливочного масла маргарин переживать не стоит. Все контролируется Россельхознадзором. Речь идет о масле хорошего качества», — подчеркнула председатель Совета Молочного союза России.
Она добавила, что раньше импорт «придерживали», чтобы развивать внутреннюю отрасль. Правда, потребление молочных продуктов выросло за счет разных социальных выплат и сейчас россияне потребляют их больше, чем за последние 20 лет. Именно поэтому мы вынуждены нарастить импорт продукции, чтобы поспевать за спросом, считает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
«Дефицита сливочного масла нет, его потребление никак не изменится — это скоропортящийся товар с ограниченным сроком хранения, поэтому нет смысла его покупать впрок, как это было с сахаром и гречкой. Новые рынки в лице Ирана и Индии, конечно, помогут решить эту проблему. Но все же, тут вопрос в экспорте отечественной продукции: каждый 25-й литр молока, произведенный в стране, был продан за рубеж», — рассказала Ольга Лебединская.
Нужен запас
В России все продукты производятся на основе планирования, исходя из среднего текущего потребления за последние годы, отметил депутат Госдумы, доктор экономических наук Николай Новичков.
«Если мы говорим о сельскохозяйственной продукции, то за общими объемами и координацией следит Минсельхоз России. По перерабатывающей промышленности — Минпромторг России. Конкретные производители формируют свои планы, исходя из собственных коммерческих планов и интересов. В чем проблема?
Она кроется в том, что планирование от текущего потребления не формирует запас прочности и не позволяет обеспечивать внутренний рынок необходимыми продовольственными товарами в случае возникновения «незапланированных» событий. В прошлом году мы такую ситуацию наблюдали с яйцом птицы, в этом году — со сливочным маслом», — подчеркнул Николай Новичков.
Здесь могут быть самые разные причины, сказал депутат. Это и рост экспорта товара, и увеличение закупок для государственных нужд — в армию, новые регионы и так далее — и, наконец, могло иметь место снижение производства того же масла из-за погодно-климатических условий.
«Про происки торговых сетей, которые часто „придерживают“ товар, как в период дефицита, я уже и не говорю. На самом деле, сейчас, в той или иной части, сработали все эти факторы. И здесь чрезвычайными или точечными решениями проблему можно решить только локально, а нужны системные меры. И главное здесь — это Госплан 2.0 или „цифровой Госплан“, о котором сейчас говорят и экономисты, и которого поддерживается председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Суть этого подхода в том, чтобы государство не просто понимало, что и как производится в многоукладной экономике России, но и имело бы стратегии поведения на случай возникновения нештатных ситуаций. Современные технологии и уровень современного стратегического планирования позволяет решать эти задачи эффективно», — подытоживает Николай Новичков.
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