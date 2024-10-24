Путин: рост ВВП России в 2024 году составит 4%

Путин заявил о росте экономики России
новость из сюжетаСаммит БРИКС 2024 в Казани
Рост российского ВВП составит около 4% в 2024 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммит БРИКС в Казани.
«У нас экономика растет. <...> В этом году будет около 4%, 3,9% может быть», — сказал Путин. Трансляция ведется в telegram-канале Кремля.
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