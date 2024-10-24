Путин: рост ВВП России в 2024 году составит 4%

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Путин заявил о росте экономики России
Путин заявил о росте экономики России Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС 2024 в Казани

Рост российского ВВП составит около 4% в 2024 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммит БРИКС в Казани.

«У нас экономика растет. <...> В этом году будет около 4%, 3,9% может быть», — сказал Путин. Трансляция ведется в telegram-канале Кремля.

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Рост российского ВВП составит около 4% в 2024 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммит БРИКС в Казани. «У нас экономика растет. <...> В этом году будет около 4%, 3,9% может быть», — сказал Путин. Трансляция ведется в telegram-канале Кремля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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