Политэлиты ХМАО запустили флешмоб «предложи главу внутриполитического блока правительства». Новым кандидатом, который может, по мнению представителей югорского истеблишмента, занять пост первого замгубернатора по политике, стал лидер ЛДПР «тюменской матрешки» Владимир Сысоев, сообщил URA.RU источник в политбомонде округа.
«Третьим кандидатом от политэлит стал лидер ЛДПР „тюменской матрешки“ и всего Уральского федерального округа Сысоев. Он может претендовать на пост первого зама по политики», — поделился инсайдер.
Сысоев стал третьим в списке возможных претендентов на эту должность после своего ближайшего соратника — депутата Госдумы Евгения Маркова и экс-парламентария окружной думы Югры Сергея Дегтяря. Ближний круг лидера ЛДПР назначение опровергает. Дозвониться до него самого на момент публикации новости не удалось, но, по словам Евгения Маркова, Сысоева вполне устраивают статус и степень влияния, которое фактически распространяется на весь УрФО.
Ранее URA.RU писало о том, что депутат Госдумы Марков взял самоотвод от назначения на пост куратора югорского внупола. Он отметил, что Ханты-Мансийск — перевернутая страница в его карьере.
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