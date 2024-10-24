24 октября 2024

Зеленский приревновал ООН к России и нахамил Гуттерешу за приезд в Казань

Зеленский обратился с претензией к Гутеррешу по поводу его визита на съезд БРИКС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский не одобрил визит Гутерреша в Казань
Зеленский не одобрил визит Гутерреша в Казань Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС 2024 в Казани

Украинский лидер Владимир Зеленский в Международный день ООН выступил с критикой в адрес генсека международной организации Антониу Гутерреша. Он заявил, что торжественный день должен праздноваться всем миром, а не только в Казани, где проходит саммит БРИКС с участием президента России Владимира Путина.

«Речь идет не только об Украине. Сегодня, в Международный день ООН, особо нужно об этом сказать. И хотелось бы напомнить международной бюрократии и политическим лидерам, что сегодня День ООН по всему миру, а не где-то в Казани», — написал Зеленский у себя в telegram-канале.

Саммит БРИКС проходит в столице Татарстана с 22 по 24 октября. В рамках мероприятия были заключены важные международные договоры. Путин в заключительный день саммита подчеркнул необходимость реформирования институтов развития ООН. По его словам, многое подлежит пересмотру ввиду изменений в мировом порядке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский лидер Владимир Зеленский в Международный день ООН выступил с критикой в адрес генсека международной организации Антониу Гутерреша. Он заявил, что торжественный день должен праздноваться всем миром, а не только в Казани, где проходит саммит БРИКС с участием президента России Владимира Путина. «Речь идет не только об Украине. Сегодня, в Международный день ООН, особо нужно об этом сказать. И хотелось бы напомнить международной бюрократии и политическим лидерам, что сегодня День ООН по всему миру, а не где-то в Казани», — написал Зеленский у себя в telegram-канале. Саммит БРИКС проходит в столице Татарстана с 22 по 24 октября. В рамках мероприятия были заключены важные международные договоры. Путин в заключительный день саммита подчеркнул необходимость реформирования институтов развития ООН. По его словам, многое подлежит пересмотру ввиду изменений в мировом порядке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...