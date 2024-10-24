Зеленский приревновал ООН к России и нахамил Гуттерешу за приезд в Казань

Украинский лидер Владимир Зеленский в Международный день ООН выступил с критикой в адрес генсека международной организации Антониу Гутерреша. Он заявил, что торжественный день должен праздноваться всем миром, а не только в Казани, где проходит саммит БРИКС с участием президента России Владимира Путина.
«Речь идет не только об Украине. Сегодня, в Международный день ООН, особо нужно об этом сказать. И хотелось бы напомнить международной бюрократии и политическим лидерам, что сегодня День ООН по всему миру, а не где-то в Казани», — написал Зеленский у себя в telegram-канале.
Саммит БРИКС проходит в столице Татарстана с 22 по 24 октября. В рамках мероприятия были заключены важные международные договоры. Путин в заключительный день саммита подчеркнул необходимость реформирования институтов развития ООН. По его словам, многое подлежит пересмотру ввиду изменений в мировом порядке.
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