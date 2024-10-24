Челябинцы сожгли дотла автомобиль цыган в Коркино

В Коркино Челябинской области, где в ночь на 25 октября проходят беспорядки после убийства женщины-таксиста, дотла сгорел автомобиль. Как сообщают очевидцы, машину сожгли во время погромов.
«Все что осталось от авто, которое подожгли жители Коркино во время погромов», — сообщает паблик «Новости RT на русском» в соцсети «ВКонтакте». Ранее очевидцы сообщали о нескольких горящих автомобилях. На кадрах очевидцев оказался лишь обугленный каркас машины.
Во время погромов, произошедших на фоне убийства челябинки, были подожжены и дома цыганской диаспоры. В числе подозреваемых в расправе над женщиной 17-летний представитель диаспоры. За ходом событий URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.
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