24 октября 2024

Челябинцы сожгли дотла автомобиль цыган в Коркино

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В Коркино автомобиль сгорел дотла (архивное фото) Фото:

В Коркино Челябинской области, где в ночь на 25 октября проходят беспорядки после убийства женщины-таксиста, дотла сгорел автомобиль. Как сообщают очевидцы, машину сожгли во время погромов.

«Все что осталось от авто, которое подожгли жители Коркино во время погромов», — сообщает паблик «Новости RT на русском» в соцсети «ВКонтакте». Ранее очевидцы сообщали о нескольких горящих автомобилях. На кадрах очевидцев оказался лишь обугленный каркас машины.

Во время погромов, произошедших на фоне убийства челябинки, были подожжены и дома цыганской диаспоры. В числе подозреваемых в расправе над женщиной 17-летний представитель диаспоры. За ходом событий URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.

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В Коркино Челябинской области, где в ночь на 25 октября проходят беспорядки после убийства женщины-таксиста, дотла сгорел автомобиль. Как сообщают очевидцы, машину сожгли во время погромов. «Все что осталось от авто, которое подожгли жители Коркино во время погромов», — сообщает паблик «Новости RT на русском» в соцсети «ВКонтакте». Ранее очевидцы сообщали о нескольких горящих автомобилях. На кадрах очевидцев оказался лишь обугленный каркас машины. Во время погромов, произошедших на фоне убийства челябинки, были подожжены и дома цыганской диаспоры. В числе подозреваемых в расправе над женщиной 17-летний представитель диаспоры. За ходом событий URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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