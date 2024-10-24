24 октября 2024

Челябинская полиция обратилась к коркинцам после убийства таксистки

Полиция просит коркинцев, вышедших на митинг, соблюдать порядок
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Алексею Зобнину. Екатеринбург, закон, силовик, полиция, сотрудник полиции, полицейский, шеврон полиция
Правоохранительные органы урегулировали ситуацию в Коркино Фото:

Челябинская полиция призвала коркинцев соблюдать порядок на фоне волнений, вызванных убийством таксистки. В пресс-службе регионального ведомства напомнили, что подозреваемый в убийстве задержан.

«Полицейские призывают коркинцев соблюдать общественный порядок и не нарушать законодательство. Обращаем внимание, что органами внутренних дел проведены все необходимые мероприятия, направленные на раскрытие убийства женщины. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Еще один человек проверяется на причастность к совершению противоправных действий. Оба гражданина переданы полицейскими в следственные органы», сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В настоящий момент ситуцация находится под контролем правоохранительных органов. Жителей призвали не поддаваться на провокации.

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Погромы домов цыганских семей начались на фоне убийства таксистки. В убийстве подозревали двух местных цыган. Жители устроили митинг, в ходе которого дома цыган подверглись нападению. Последним пришлось спасаться бегством. В ходе урегулирования ситуации были задержаны 20 местных жителей.

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Челябинская полиция призвала коркинцев соблюдать порядок на фоне волнений, вызванных убийством таксистки. В пресс-службе регионального ведомства напомнили, что подозреваемый в убийстве задержан. «Полицейские призывают коркинцев соблюдать общественный порядок и не нарушать законодательство. Обращаем внимание, что органами внутренних дел проведены все необходимые мероприятия, направленные на раскрытие убийства женщины. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Еще один человек проверяется на причастность к совершению противоправных действий. Оба гражданина переданы полицейскими в следственные органы», сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В настоящий момент ситуцация находится под контролем правоохранительных органов. Жителей призвали не поддаваться на провокации. Погромы домов цыганских семей начались на фоне убийства таксистки. В убийстве подозревали двух местных цыган. Жители устроили митинг, в ходе которого дома цыган подверглись нападению. Последним пришлось спасаться бегством. В ходе урегулирования ситуации были задержаны 20 местных жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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