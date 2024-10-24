Президенту России Владимиру Путину был вручен подарок — два дракона, олицетворяющие его власть внутри и за пределами РФ. О сюрпризе рассказал премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь во время встречи с российским лидером на полях саммита БРИКС в Казани.
«У нас во Вьетнаме, в Азии, дракон считается высшей властью. Маленький дракон олицетворяет власть внутри России, а большой — это ваша власть за пределами России, во всем мире. В нашем гороскопе дракон олицетворяет самую главную власть. Я знаю, что вы родились под знаком дракона», — представил двух драконов премьер-министр Вьетнама. Кадрами со встречи поделилась пресс-служба Кремля.
В заключительный день саммита БРИКС Путин сделал ряд важных заявлений, среди которых оценка современного состояния ООН, мнение по поводу позиций доллара на валютном рынке и отношение к санкциям в области здравоохранения. Подробнее о заявлениях российского лидера — в материале URA.RU.
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