Избивший насмерть писательницу Кирсанову в Москве оказался нелегалом

Кирсанова была убита в собственной квартире
В Москве гражданин Киргизии до смерти избил 78-летнюю писательницу Раису Кирсанову. Об этом сообщило РИА Новости и отметило, что мужчина находился на территории России нелегально.
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«По предварительной информации. Он нелегально находился в России», — рассказал собеседник издания.
Злоумышленник проник в квартиру пенсионерки и избил ее до смерти. Об этом стало известно 24 октября. Полицейские, прибывшие по вызову соседей, обнаружили женщину еще живой. Кирсанова скончалась в реанимации. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.
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