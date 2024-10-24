24 октября 2024

Избивший насмерть писательницу Кирсанову в Москве оказался нелегалом

© Служба новостей «URA.RU»
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Кирсанова была убита в собственной квартире
Кирсанова была убита в собственной квартире Фото:

В Москве гражданин Киргизии до смерти избил 78-летнюю писательницу Раису Кирсанову. Об этом сообщило РИА Новости и отметило, что мужчина находился на территории России нелегально.

«По предварительной информации. Он нелегально находился в России», — рассказал собеседник издания. 

Злоумышленник проник в квартиру пенсионерки и избил ее до смерти. Об этом стало известно 24 октября. Полицейские, прибывшие по вызову соседей, обнаружили женщину еще живой. Кирсанова скончалась в реанимации. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.

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В Москве гражданин Киргизии до смерти избил 78-летнюю писательницу Раису Кирсанову. Об этом сообщило РИА Новости и отметило, что мужчина находился на территории России нелегально. «По предварительной информации. Он нелегально находился в России», — рассказал собеседник издания.  Злоумышленник проник в квартиру пенсионерки и избил ее до смерти. Об этом стало известно 24 октября. Полицейские, прибывшие по вызову соседей, обнаружили женщину еще живой. Кирсанова скончалась в реанимации. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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