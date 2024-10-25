В РФ впервые появились халяльные квас и мохито

«Роскачество-Халяль» сертифицировало квас «Очаковский» и безалкогольный «Мохито»
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Квас и безалкогольный напиток "Мохито" сертифицировал "Роскачество-Халяль"
Квас и безалкогольный напиток "Мохито" сертифицировал "Роскачество-Халяль" Фото:

Орган по сертификации «Роскачество-Халяль» выдал первые в России сертификаты соответствия халяль для кваса «Очаковский» и безалкогольного напитка «Мохито», производством которых занимается Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково». Об этом сообщил представитель организации.

«Орган по сертификации „Роскачество-Халяль“ выдал сертификат соответствия на продукцию „Очаково“. В рамках сертификации „Халяль“ подтверждено соответствие исламским стандартам кваса „Очаковский“ и безалкогольных лимонадов „Мохито“», — сообщили в Роскачестве. Информацию об этом передают РИА «Новости». Отмечается, что данные продукты — первые отечественные товары в своей категории, которые получили сертификат халяль.

Процедура сертификации включала проверку всех этапов производства продукции, начиная с отбора ингредиентов и заканчивая упаковкой готового продукта. Особое внимание уделялось соблюдению норм чистоты и прозрачности процесса производства, что необходимо для соответствия строгим требованиям халяль.

Ранее крупнейший кондитерский холдинг России компания «Объединенные кондитеры» получила халяль-сертификацию для выборочной продукции фабрики «Красный Октябрь». Среди сертифицированных товаров оказались конфеты «Аленка», «Грильяжные», «Козиначки с солью», «Птичье молоко». Также список включает горький шоколад «Бабаевский», «Элитный» и другие продукты.

Сертификат халяль — это документ, подтверждающий, что товары отвечают требованиям продуктового кодекса мусульманской религии. Халяль — «все то, что разрешено и допустимо в исламе».

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Орган по сертификации «Роскачество-Халяль» выдал первые в России сертификаты соответствия халяль для кваса «Очаковский» и безалкогольного напитка «Мохито», производством которых занимается Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково». Об этом сообщил представитель организации. «Орган по сертификации „Роскачество-Халяль“ выдал сертификат соответствия на продукцию „Очаково“. В рамках сертификации „Халяль“ подтверждено соответствие исламским стандартам кваса „Очаковский“ и безалкогольных лимонадов „Мохито“», — сообщили в Роскачестве. Информацию об этом передают РИА «Новости». Отмечается, что данные продукты — первые отечественные товары в своей категории, которые получили сертификат халяль. Процедура сертификации включала проверку всех этапов производства продукции, начиная с отбора ингредиентов и заканчивая упаковкой готового продукта. Особое внимание уделялось соблюдению норм чистоты и прозрачности процесса производства, что необходимо для соответствия строгим требованиям халяль. Ранее крупнейший кондитерский холдинг России компания «Объединенные кондитеры» получила халяль-сертификацию для выборочной продукции фабрики «Красный Октябрь». Среди сертифицированных товаров оказались конфеты «Аленка», «Грильяжные», «Козиначки с солью», «Птичье молоко». Также список включает горький шоколад «Бабаевский», «Элитный» и другие продукты. Сертификат халяль — это документ, подтверждающий, что товары отвечают требованиям продуктового кодекса мусульманской религии. Халяль — «все то, что разрешено и допустимо в исламе».
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© Служба новостей «URA.RU»
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